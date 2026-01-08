Gestern berichtete BASF über einen Meilenstein beim neuen Verbundstandort in China. Nun blickt das Analysehaus Warburg Research wieder deutlich optimistischer auf die Aktie des Ludwigshafener Chemieriesen. Die Experten hoben ihre Empfehlung von "Hold" auf "Buy" an und erhöhten zugleich das Kursziel spürbar von 43,00 auf 53,00 Euro. In einer aktuellen Studie verwies Analyst Oliver Schwarz darauf, dass der DAX-Konzern im Geschäftsjahr 2026 von spürbaren operativen Fortschritten profitieren dürfte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär