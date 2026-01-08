Anders als bei den deutschen Rüstungsaktien verlief der Kurs des Titels von Northrop Grumman seit Anfang letzten Jahres ruhiger. Der Kursanstieg während dieser Zeit liegt aber immer noch bei stolzen rund +120%. Am Donnerstag gewinnt die Aktie aktuell +8,9% und steht bei knapp 538 €. Was ist hier noch zu erwarten? US-Militärausgaben werden massiv aufgestockt Donald Trump ist immer für eine Überraschung gut. So verkündete er, dass die USA die Rüstungsausgaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
