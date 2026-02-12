Kaum zu fassen! Nach einer gigantischen Eindeckungs-Rally bis auf 122 USD zum Januar-Verfallstermin konnten sich die schuldigen Banken zu einem deutlichen niedrigeren Settlement-Preis bei etwa 75 USD eindecken. In den Monaten zuvor hatte sich eine physische Nachfrage von über 250 Mio. Unzen am Horizont aufgetan, mehr als ein Viertel einer ganzen Jahresproduktion. Was viele als irregulären Bullenmarkt bezeichnen, dürfte eher einer fundamentalen Wende in der Bewertung des Edelmetalls darstellen. Denn es wird industriell benötigt und anders als bei Gold - auch verbraucht! D.h. die umlaufende Menge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
