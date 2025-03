Wien (www.anleihencheck.de) - Die FED hielt die Leitzinsen erwartungsgemäß konstant - die Bandbreite der Federal Funds Rate liegt zwischen 4,25% und 4,50%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Überraschenderweise habe die FED jedoch angekündigt, den Abbau der Notenbankbilanz weiter zu verlangsamen. Die neuen Wirtschaftsprognosen würden einen leicht stagflationären Effekt der Politik Trumps widerspiegeln. Es zeige sich langsameres Wachstum - aber keine Rezession - und vorübergehende Inflationsanstiege im Jahr 2025. Damit gebe die FED eine wenig glaubwürdige Orientierung: Seien Rezessionsängste übertrieben, könnten zwei Zinssenkungen zu viel sein. Trete eine Rezession ein, würden wohl mehr folgen. Man erwarte weiterhin keine Zinssenkung in diesem Jahr und rechne somit mit einem hawkishen Repricing am US-Zinsmarkt in den nächsten Monaten. ...

