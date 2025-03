Audi will bereits im kommenden Jahr ein günstiges Elektroauto auf den Markt bringen. Bislang war dieses erst für 2027 geplant. Laut Vorstandschef Gernot Döllner soll das Fahrzeug in der Klasse des Audi A3 angesiedelt sein. Jetzt geht es offenbar noch schneller als angepeilt: Audi-Boss Döllner hatte im März 2024 in einem Interview gesagt, er strebe eine "beschleunigte Entwicklungszeit" von drei Jahren (also bis 2027) für ein neues Elektrofahrzeug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...