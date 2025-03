Im Vormittagshandel zum Wochenstart schiebt sich die Aktie der Deutschen Bank auf den zweiten Platz im DAX hinter RWE mit einem deutlichen Kursplus. Rückenwind kommt von der Zustimmung des Bundesrates am letzten Freitag zur Anhebung der Verschuldung. Heute wird das durch einen positiven Analystenkommentar noch verstärkt.Europäische Finanzwerte starten mit einem Plus in die neue Woche. Der Bankenindex Euro Stoxx Banks liegt rund ein Prozent im Plus. Die Papiere der Deutschen Bank führen den Index ...

