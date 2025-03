EQS-Ad-hoc: MSD Sales & Stores GmbH / Schlagwort(e): Insolvenz

MSD Sales & Stores GmbH: Anordnung eines Insolvenzeröffnungsverfahrens anhängig



24.03.2025 / 10:45 CET/CEST

Frankfurt am Main, 24. März 2025 - Die MSD Sales & Stores GmbH (ehemals meinSolardach.de GmbH) gibt hiermit bekannt, dass ein Insolvenzeröffnungsverfahren als Eigenantrag über das Vermögen der MSD Sales & Stores GmbH bei dem AG Frankfurt 810 IN 234/25 M-33 anhängig ist. Der Geschäftsbetrieb wird bis auf Weiteres fortgesetzt. Der Grund für das anhängige Insolvenzeröffnungsverfahren ist vor allem die 2024 deutlich gesunkene und anhaltend niedrige Nachfrage nach Photovoltaik-Dachanlagen in Deutschland. Infolge dieser negativen Marktentwicklung hat zudem der größte Produkt-Partner im Rahmen einer branchenweiten Konsolidierungs- und Umstrukturierungswelle kurzfristig die Zusammenarbeit mit der MSD Sales & Stores GmbH beendet. Mitteilende Person:

Christian Schnürle

Geschäftsführer



Investorenkontakt:

Jasmin Albiez

MSD Sales & Stores GmbH

Tel.: +49 (0) 761-600 530 13

E-Mail: jasmin.albiez@meinsolardach.de



