Krombach (ots) -Die Krombacher Cash-Korken Aktion geht in die nächste Runde - mit über 10 Millionen Euro Sofortgewinnen und einem klaren Bekenntnis zum Umweltschutz. Neben der Ausschüttung von Gewinnen im Wert von bis zu 250.000 Euro pflanzt Krombacher zusätzlich gemeinsam mit Landesforstämtern garantiert eine Million Bäume in Deutschland.Große Gewinnchancen und nachhaltiges EngagementWer zwischen dem 1. April und 30. September 2025 einen Krombacher Cash-Korken findet, hat die Chance auf attraktive Gewinne - vom 1-Euro-Sofortgewinn bis zum Hauptpreis von 250.000 Euro. Die Gewinncodes lassen sich bis zum Ende der Aktion online oder über die Krombacher+ App einlösen. Eine Auszahlung ist bis zum 15. Oktober 2025 möglich.Gleichzeitig unterstützt die Aktion nachhaltige Aufforstungsprojekte, um den heimischen Wald als wertvolles Ökosystem zu erhalten. "Unsere Natur liegt uns am Herzen - und wir handeln entsprechend", erklärt Wolfgang Schötz, Leiter Nachhaltigkeitsmanagement bei Krombacher. "Eine Million neue Bäume stärken die Wälder als Lebensraum, Wasserspeicher und CO2-Speicher. Unser Bier verdankt seinen einzigartigen Geschmack unter anderem unserem Felsquellwasser® - und das braucht einen intakten Wald." Die Brauerei pflanzt garantiert 1 Mio. Bäume 2025 in Deutschland - unabhängig vom Abverkauf.Aufforstung in stark betroffenen RegionenDie Pflanzungen finden in Zusammenarbeit mit Landesforstämtern statt, darunter Wald & Holz NRW. Im Fokus stehen Wälder in Nordrhein-Westfalen, insbesondere in der Heimatregion von Krombacher, dem Sieger- und Sauerland, sowie in Hessen, Thüringen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Gerade hier haben Trockenheit und der Borkenkäfer große Schäden hinterlassen. Die Aufforstung mit klimastabilen, heimischen Mischwäldern soll zur langfristigen Waldgesundheit beitragen.Breite mediale Präsenz"Auch 2025 begleiten wir die Krombacher Cash-Korken Aktion mit einer reichweitenstarken 360-Grad-Kampagne. TV, Radio, digitale Plattformen, Social Media und der Point of Sale sorgen für maximale Aufmerksamkeit", so Lars Dammertz, Leiter Marketing Bier der Krombacher Brauerei. "Zu sehen ist das, was Krombacher ausmacht: Unsere Natur! Diese Werte spiegeln sich nicht nur in der aktuellen Kampagne wider, sondern auch im neuen Markenauftritt und der Produktausstattung, die mit einem frischen Design die Naturverbundenheit von Krombacher unterstreichen."Alle Details zur Teilnahme und den Aufforstungsprojekten gibt es unter www.krombacher.de/cashkorken.