München (ots) -Moderation: Kerstin PalzerGäste: Norbert Lammert, Julia ReuschenbachKommentatorin: Iris SayramNach der vorgezogenen Wahl tritt der neue Bundestag am Dienstag, 25. März, zu seiner ersten konstituierenden Sitzung zusammen. Das neue Parlament ist deutlich kleiner als das vorherige. Statt wie zuletzt 733 Abgeordnete hat es nun nur noch 630 Mitglieder. In seiner ersten Sitzung wählt der Bundestag eine neue Bundestagspräsidentin. Die Union als größte Fraktion hat dafür Julia Klöckner vorgeschlagen. Die CDU-Abgeordnete und frühere Bundeslandwirtschaftsministerin ist nicht unumstritten.Das Erste überträgt die Konstituierende Sitzung des Bundestags in einem "Bundestag live" am Dienstag, 25. März, ab 10:50 Uhr live aus dem Deutschen Bundestag. Kerstin Palzer, Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, moderiert die Sondersendung. Als Gäste begrüßt sie den ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert und die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Korrespondentin Iris Sayram kommentiert das Geschehen im Plenarsaal aus der Sprecherkabine.Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 live untertitelt.Redaktion: Alexander Budweg