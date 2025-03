Die BYD-Aktie hat am Freitag um gut -5% nachgegeben, doch am Montagmorgen macht sie mit einem Kursplus von über 2,5% schon wieder einen Großteil der Verluste zum Wochenschluss wett. Können Anleger damit rechnen, dass BYD diese Woche ein nachhaltiger Sprung über die Kursmarke von 50 € gelingt und ist die Aktie des chinesischen Auto- und Batterieherstellers nach wie vor einen Kauf wert? Subventionen in Europa? Auslöser des Kursrückgangs am vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...