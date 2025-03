Die Deutz-Aktie befindet sich seit Anfang März in einer Achterbahn. Erst sprang der Kurs auf ein neues Allzeithoch von rund 9,50 €, dann brach er wieder massiv ein, um anschließend wieder deutlich zu steigen. Diese hohen Schwankungen hängen damit zusammen, dass das Unternehmen als Rüstungsprofiteur gilt. Am Montag gewinnt die Aktie +5,2% und steht aktuell bei 7,70 €. Was ist hier zu erwarten? Profiteur des Sondervermögens Die geplanten Sondervermögen ...

