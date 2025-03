Energy Vault Holdings macht weiterhin bedeutende Fortschritte im Bereich der Energiespeicherung mit Fokus auf innovative Lösungen zur Integration erneuerbarer Energien. Die Aktie notiert aktuell bei 0,90 €, was einem drastischen Rückgang von 59,66% seit Jahresbeginn entspricht. Besonders besorgniserregend ist die negative Entwicklung der letzten 30 Tage mit einem Verlust von über 35%.

Am 20. März 2025 prognostizierte das Management von Energy Vault erhebliche Mittelzuflüsse zwischen 70 und 80 Millionen Dollar. Diese sollen durch Projektfinanzierungen und Investitionssteuergutschriften gesichert werden, wobei die Abschlüsse für das zweite und dritte Quartal 2025 erwartet werden. Das Unternehmen strebt an, im vierten Quartal 2025 ein positives bereinigtes EBITDA zu erreichen, was einen entscheidenden Meilenstein in seiner finanziellen Entwicklung darstellen würde.

Strategische Projektentwicklungen und Technologische Innovationen

Energy Vault ist aktiv an großen Energiespeicherprojekten beteiligt. Ein bemerkenswertes Beispiel ist das Reid Gardner Battery Energy Storage System in Nevada, das im Dezember 2023 in Betrieb genommen wurde. Dieses 220 MW / 440 MWh Lithium-Ionen-Batteriesystem verbessert die Zuverlässigkeit des Stromnetzes, indem es aus erneuerbaren Quellen erzeugte Energie für Spitzenlastzeiten speichert. Das Projekt erhielt etwa 100 Millionen Dollar an bundesstaatlichen Steuergutschriften, was seine Übereinstimmung mit nationalen Energienachhaltigkeitszielen unterstreicht.

Im Januar 2025 ging Energy Vault eine strategische Partnerschaft mit NuCube Energy ein, einem Startup für Nukleartechnologie. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, NuSun zu entwickeln, einen integrierten Ansatz zur Dekarbonisierung von KI-Rechenzentren. Durch die Kombination des schwerkraftbasierten Energiespeichersystems von Energy Vault mit den kleinen modularen Kernreaktoren von NuCube strebt die Partnerschaft an, zuverlässige und saubere Energielösungen für Rechenzentren bereitzustellen und deren erheblichen Strombedarf zu decken.

Die jüngsten Initiativen positionieren Energy Vault als wichtigen Akteur im Übergang zu nachhaltigen Energielösungen. Die prognostizierten Finanzmittel und strategischen Partnerschaften dürften seine Marktpräsenz und finanzielle Leistung in den kommenden Monaten stärken. Allerdings hat sich dies bisher nicht im Aktienkurs niedergeschlagen, der mit einem RSI-Wert von 25,9 deutlich im überverkauften Bereich liegt und sich fast 40% unter dem 50-Tage-Durchschnitt bewegt.

