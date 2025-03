© Foto: Oliver Berg - dpa

Schwache Geschäftszahlen und nachlassende Rüstungsphantasien der Anleger bewegten die Deutz-Aktie am Donnerstag Richtung Süden, ehe sie am Freitag wieder kräftig aufdrehte. Steht die Aktie vor einer neuen Rallye?Schwache Geschäftszahlen und nachlassende Rüstungsphantasien der Anleger bewegten die Deutz-Aktie an vergangenen Donnerstag Richtung Süden. Zugleich betonte CEO Sebastian Schulte die Wichtigkeit der Rüstungindustrie für den Motoren-Hersteller. Daraufhin kletterten die Anteilsscheine von Deutz wieder, im Handel am Freitag zweistellig. Im frühen Handel am Montag fielen die Anteilsscheine wieder. Der CEO Schulte erklärte konkret, dass Deutz an den Einstieg in den Verteidigungssektor …