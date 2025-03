Krypto News: Missbrauchen kriminelle Organisationen und Politiker die Solana-Blockchain für Pump-and-Dump-Betrug?

Die Solana-Blockchain hat dem Meme-Coin-Hype viel zu verdanken, denn ohne diese spezielle Krypto-Sparte hätte es nach der FTX-Insolvenz im November 2022 - und dem damit verbundenen Kursfall auf unter 10 US-Dollar - wohl kein Comeback für den SOL-Token gegeben. Doch als schnelle und vor allem günstige Blockchain konnte sich Solana an die Spitze des Meme-Coin-Hypes setzen und dadurch signifikante Zuflüsse verzeichnen.

Doch das starke Interesse an den Solana-Meme-Token sorgte auch dafür, dass immer mehr "schwarze Schafe" in diesen Krypto-Bereich vorgedrungen sind. Wie Bloomberg berichtet, gibt es sogar ganze kriminelle Organisationen, die ausschließlich für Pump-and-Dump-Betrug tausende von Meme-Token auf den Markt gebracht haben.

Meme-Coin-Hype: Selbst Politiker missbrauchen Solana-Netzwerk

Die preisliche Erholung des SOL-Tokens begann ab Mitte 2023, als der Kurs langsam zu steigen begann. Die starke Kursexplosion in den folgenden Monaten dürfte allerdings auch auf Meme-Coin-Währungen wie BONK zurückzuführen sein: Der Token wurde im Dezember 2023 auf den Markt gebracht und gilt als erster großer Nutznießer des Meme-Coin-Hypes der letzten 2 Jahre. Dabei bietet das Projekt selbst keinerlei Utility und lebt ausschließlich von Spekulationen und der eigenen loyalen Community.

Heutzutage sind entsprechende Meme-Token ohne tatsächlichen Zweck jedoch längst Alltag und werden sogar von politischen Figuren missbraucht. In der jüngsten Vergangenheit wurde zum Beispiel mit OFFICIAL TRUMP (TRUMP) ein Projekt herausgebracht, das offiziell von US-Präsident Trump genehmigt und unterstützt wird. Direkt nach seiner Einführung ist der TRUMP-Token auf einen Preis von fast 70 US-Dollar gestiegen, genauso schnell jedoch auch wieder gefallen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt der TRUMP-Preis bei 11,98 US-Dollar. Fast alle Anleger liegen damit im Minus - obwohl die Marktkapitalisierung immer noch bei über 2,39 Milliarden US-Dollar liegt.

Der OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Kurs seit seiner Einführung Mitte Januar 2025. (Quelle: CoinMarketCap)

Bereits vor dem TRUMP-Projekt konnten einige Meme-Coins mit politischem Hintergrund Erfolge feiern, bevor sie ebenfalls durch einen sogenannten Rug Pull stark an Wert verloren haben. Ein Beispiel hierfür ist der Official Melania Meme (MELANIA), der ebenfalls von der Trump-Familie unterstützt wird und der kurz nach dem Launch ein Allzeithoch von fast 14 US-Dollar erreichte. 2 Monate später liegt der Preis bei 0,6944 US-Dollar.

Der Präsident Argentiniens, Javier Mileis hatte ebenfalls mit dem LIBRA-Coin eine Kryptowährung auf den Markt gebracht. Gegen ihn wird aktuell wegen Betrug ermittelt, die Kryptowährung gilt als wertlos.

Betrügerische Organisationen dominieren die Solana-Meme-Coin-Szene

Kriminelle Elemente lassen sich überall in der Finanzwelt finden. Doch gerade die unregulierte Krypto-Welt lockt derzeit viele Betrüger. Laut Bloomberg gibt es ganze Organisationen, die sich ausschließlich mit dem Erstellen von Meme-Währungen, der Manipulation des Preises und den daraufhin folgenden Rug Pulls beschäftigen.

Viele dieser Organisationen arbeiten dabei öffentlich einsehbar und scheinen sich nicht zu verstecken. So verrät im Bloomberg-Interview der Forschungsleiter von Enigma Securities, Joseph Edwards, dass zum Beispiel Kelsier Ventures - das Unternehmen hinter der LIBRA-Währung - eine solche Gruppe sei, die sich auf den Pump-and-Dump-Betrug spezialisiert habe. Wörtlich sagte Edwards im Interview:

"Es gab verschiedene Marktmacher, die 2021 ähnliche Dinge taten - Dark-Pool-Liquidität … Sie halfen bei der Einführung dieser Token und es war jedes Mal ein Pump-and-Dump." Joseph Edwards, Enigma Securities

Zuletzt sind in diesem Zusammenhang auch die Plattformen Pump.fun sowie Meteora in den Fokus vieler Anleger gerückt. Hier wurden monatlich dutzende neue Kryptowährungen mit Meme-Charakter auf den Markt gebracht - und fast alle scheiterten langfristig.

Fairerweise muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass natürlich nicht alle Projekte mit betrügerischen Absichten konzipiert werden. So gibt es viele Entwickler, die tatsächlich versuchen, mit ihren Solana-Projekten den Web3-Bereich zu stärken. Außerdem ist Solana selbst natürlich ebenfalls kein Pump-and-Dump-Projekt. Mitunter wurde Solana sogar so häufig genutzt, dass es zu starken Verzögerungen bei der Ausführung von Transaktionen gekommen ist. Um das Solana-Netzwerk zu stärken, arbeiten derzeit einige Entwickler an Solaxy (SOLX) - der ersten Layer-2-Lösung für die SOL-Blockchain.

Multi-Chain-Ansatz und DeFi-Fokus: So möchte Solaxy das SOL-Netzwerk bereichern

Als weltweit erste Solana-Layer-2-Blockchain möchte Solaxy das Skalierungsproblem des SOL-Netzwerks umgehen und gleichzeitig die Schnelligkeit und Sicherheit der Mainchain beibehalten. Hierfür setzt das Projekt auf die moderne Rollup-Technologie, die den Durchsatz an Transaktionen stark verbessert.

Gleichzeitig verfolgen die Entwickler einen Multi-Chain-Ansatz, der Solana mit Ethereum kombiniert und dadurch auf den starken Anteil der dezentralen Anwendungen (dApps) aus dem DeFi-Ethereum-Bereich zurückgreifen soll. Dadurch sollen sämtliche Stärken der beiden Blockchains kombiniert und sämtliche Schwächen ausgebessert werden.

Derzeit befindet sich der native SOLX-Token der L2-Skalierungslösung im Vorverkauf und konnte bereits über 27,6 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Ein Hauptgrund hierfür dürfte auch das Staking-Angebot sein, das bereits aktiv ist und derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 147 Prozent bietet. Wer also jetzt in den SOLX-Token investiert, kann diesen direkt anlegen und mit einem ersten passiven Einkommen rechnen, bevor der Coin offiziell an den Kryptobörsen gehandelt wird.

Der Kauf selbst ist intuitiv gestaltet: Verbinden Sie Ihre Krypto-Wallet - zum Beispiel von Best Wallet - mit der offiziellen Webseite und erwerben Sie den SOLX-Token bequem per Kreditkarte oder mit ETH, SOL oder BNB. Aktuell wird der Solaxy Coin zu einem fixen Preis von 0,001672 US-Dollar angeboten, doch bereits innerhalb der nächsten 24 Stunden erhöht sich dieser Preis automatisch.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.