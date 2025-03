Silber - 52-Wochenhoch fest im Visier!

Werbung

Silber präsentierte sich in den vergangenen Wochen deutlich fester. Silber konnte zuletzt angesichts der Korrektur an den internationalen Leitbörsen und der weiter bestehenden geopolitischen Unsicherheiten von seinem Nimbus als sicherer Hafen in Krisenzeiten profitieren. Support kam auch von der Währungsseite, zumal der US-Dollar gegenüber dem Euro zuletzt deutlich nachgegeben hatte. Technisch bleibt das Bild bei Silber weiterhin vielversprechend, zumal Silber nach dem Breakout über die Marke von 33 USD nun zeitnah das Jahreshoch ins Visier nehmen sollte.

Die Lage: Geopolitische Unsicherheiten sorgen für Support, US-Dollar-Schwäche stützt!

Angesichts der scharfen Korrektur an den internationalen Leitbörsen rücken Edelmetalle wie Gold oder Silber nicht nur bei Privatanleger als Anlagealternative stärker in den Fokus. Angesichts des sich weiter ausweitenden Handelskonflikts zwischen den USA, China und der EU dürfte Silber weiterhin von Portfolio-Umschichtungen profitieren. Angesichts der weiterhin bestehenden geopolitischen Unsicherheiten und dem nach wie vor ungelösten Russland/Ukraine-Konflikt dürfte Silber wie die klassische Krisenwährung Gold von seinem Nimbus als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten profitieren. Support kam für Silber zuletzt auch von der Währungsseite. Da der US-Dollar zuletzt gegenüber dem Euro deutlich nachgegeben hatte, dürfte dies die Silbernachfrage außerhalb des US-Dollarraums weiter stützen. Da Silber wie andere Edel- und Industriemetalle wie Gold oder Kupfer in US-Dollar gehandelt wird, verbilligt sich damit der Kauf von Silber in Ländern außerhalb des US-Dollarraums, was für eine steigende Silbernachfrage in Schwellenländern wie Indien oder China sorgt.

Die Perspektive: Konjunkturbelebung und Solarausbau dürften Silbernachfrage weiter ankurbeln!

Als weiterer Katalysator für den Silberpreis dürfte sich die anziehende Nachfrage aus der Industrie erweisen. Da sich die Konjunktur in Nordamerika, Europa und auch in China zuletzt wieder deutlich erholt hat, zieht auch die Silbernachfrage wieder deutlich an. Denn aufgrund seiner einzigartigen physikalischen Eigenschaften und seiner hohen elektrischen Leitfähigkeit wird Silber nicht nur in Schlüsselbereichen wie der Elektronik- und Halbleiterindustrie sowie in der Automobilindustrie stark nachgefragt. Eine entscheidende Rolle spielt das Industriemetall auch bei der Ökostromwende. Hier spielt Silber aufgrund seiner überlegenen elektrischen Leitfähigkeit vor allem bei Hochleistungs-Solarzellen eine wichtige Rolle, weshalb die Silbernachfrage aus der Solarindustrie nicht zuletzt dank des mit milliardenschweren Subventionen geförderten Solarausbaus seit Jahren deutlich anzieht. Hier spielt neben China auch Indien eine wichtige Rolle, zumal der indische Subkontinent den Ausbau seiner Solarkapazitäten in den vergangenen Jahren ebenfalls massiv nach oben gefahren hat. Ende Januar 2025 überschritt die installierte PV-Kapazität mit 100.33 GW erstmals die 100 GW-Marke, wobei Indien seine Solarkapazitäten bis zum Dekadenende auf 500 GW ausbauen will. Damit dürften die Silberimporte in Indien auch mittelfristig weiter zulegen, nachdem die Silberimporte in 2024 laut einer kürzlich veröffentlichten Erhebung des Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics mit 7.669 Tonnen den zweithöchsten Wert seit 2022 ( 9.534 Tonnen) markiert hatten.

Trading-Taktik: Silber präsentierte sich zuletzt deutlich fester und setzte seine Aufwärtsbewegung nach dem Breakout auf ein neues Verlaufshoch oberhalb der Marke von 32,50 USD fort. Nachdem Silber im Anschluss den Widerstand bei 33 USD auf Schlusskursbasis erfolgreich überwinden konnte, sollte Silber nun zeitnah das Jahreshoch ins Visier nehmen. Es bietet sich an, bestehende Long-Positionen mit einem Stop-Loss bei 28,50 USD abzusichern.

