Der Navigationsgerätehersteller prognostiziert Umsatzsteigerung auf 6,8 Mrd. USD für 2025 und behauptet sich erfolgreich gegen Tech-Giganten im Premium-Segment.

Die Garmin-Aktie notiert aktuell bei 193,50 Euro und zeigt damit eine stabile Entwicklung im Vergleich zum Vortag. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,02 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 28,60 liegt das Unternehmen zwar über dem Branchendurchschnitt, was jedoch auf eine gefestigte Marktposition hindeutet. Die Dividendenpolitik von Garmin umfasst vierteljährliche Ausschüttungen in Höhe von 0,75 USD, wobei die letzte Zahlung am 14. März 2025 erfolgte.

Am 22. März 2025 erreichte der Aktienkurs 210,19 USD, was einem Anstieg von 0,71% gegenüber dem Vortag entspricht. Obwohl ein monatlicher Rückgang von 7,81% zu verzeichnen ist, bleibt die langfristige Performance des Unternehmens positiv. Diese Entwicklung wird durch die jüngsten Geschäftsergebnisse gestützt.

Optimistische Prognosen für 2025

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Garmin ?

Im Februar 2025 veröffentlichte Garmin seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz von etwa 6,80 Milliarden USD und einen bereinigten Gewinn von 7,80 USD je Aktie. Diese Prognosen übertreffen die bisherigen Schätzungen der Analysten deutlich. Besonders bemerkenswert ist die starke Nachfrage in den Segmenten Outdoor und Automobil, die wesentlich zum prognostizierten Wachstum beitragen.

Marktposition gegenüber Technologieriesen

Trotz des intensiven Wettbewerbs mit etablierten Smartphone-Herstellern wie Apple und Samsung behauptet Garmin seine Position erfolgreich, insbesondere im High-End-Wearable-Markt. Die spezialisierten Produkte des Unternehmens bieten einen klaren Differenzierungsfaktor, der Garmin erlaubt, sich in diesem umkämpften Marktsegment zu behaupten.

Mit einer robusten Produktpipeline und der geplanten Einführung neuer Produkte beabsichtigt Garmin, seine Marktposition weiter auszubauen. Das Unternehmen setzt damit auf eine Strategie der kontinuierlichen Innovation, um den positiven Entwicklungstrend fortzusetzen und seine Wettbewerbsvorteile weiter zu stärken.

Anzeige

Garmin-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Garmin-Analyse vom 24. März liefert die Antwort:

Die neusten Garmin-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Garmin-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Garmin: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...