Mars stellt die neue Globale Markenplattform "Zwei ist mehr als eins" für TWIX® vor und veröffentlicht eine für die MarkeTWIX® in Auftrag gegebene europäische Studie[1] zur Generation Z (Gen-Z, geboren nach 1996). Diese ist unter anderem dafür bekannt, weniger in althergebrachten Schubladen zu denken als ältere Generationen. Sie bewegt sich weg von Polarisierung und Abgrenzung hin zu einer Kultur des Miteinanders, des Verbindens und des maximalistischen Lebens.Der neue TWIX®-Slogan "Zwei ist mehr als eins" bietet daher einen guten Anlass, um in der Gen-Z einmal nachzufragen, was junge Menschen von ihrem ganz persönlichen Doppelgänger halten würden. In Anspielung an das einzigartige Design der weltbekannten Marke mit den zwei Riegeln zelebriert der Auftritt die Freude daran, sich nicht entscheiden zu müssen, sondern alles haben zu können. Denn bei TWIX® gibt es eine gute Sache gleich doppelt.Doppelgänger: Doppelt ich, doppelt glücklich?Eine von TWIX® in Auftrag gegebene Studie innerhalb der Gen-Z ergab, dass die Vorstellung eines persönlichen Doppelgängers für viele junge Deutsche durchaus reizvoll scheint. So sind 49 Prozent der Befragten der Meinung, dass das Leben mit einem Abbild ihrer selbst mehr Spaß machen würde als ohne. Angesichts des Gefühls vieler junger Menschen, der Tag habe zu wenige Stunden, sagen 63 Prozent, dass ein Double das Leben doppelt so einfach machen würde. Und so würden viele eher als lästig empfundenen Alltagsaufgaben gerne an ihren Doppelgänger abgeben. Mit 33 Prozent liegt hier der Hausputz auf dem ersten Platz, dicht gefolgt vom Waschen der Wäsche (32 %) und dem Geschirrspülen (33 %).Geteilter Spaß ist doppelter SpaßNoch einmal deutlich höhere Zustimmungswerte hinsichtlich des Wunschs nach einem Doppelgänger zeigen sich in Bezug auf die angenehmen Aspekte des Lebens: Nach Auffassung der Gen-Z lassen sich Aktivitäten wie Urlaub (52 %), Ausgehen (41 %), Roadtrips (40 %), Shoppen und Sport (beide 36 %) im Doppel wesentlich besser genießen. Und die Aussicht auf ein eigenes Ebenbild weckt dabei in einigen sogar offensichtlich auch das unternehmerische Denken: Über ein Drittel (35 %) würde mit ihrem Double gerne neue Wege des Geldverdienens finden.Gen-Z offener als ältere GenerationenDie von TWIX® in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass insgesamt 72 Prozent der jungen Menschen von der Vorstellung eines Doppelgängers fasziniert sind und 66 Prozent ihr eigenes Double kennenlernen würden. Wenn sie dieses im echten Leben treffen sollten, würden sie vor allem gerne herausfinden, ob sie sich mit diesem verstehen (31 %) und gleich denken würden (30 %). Ebenfalls interessant ist, dass die Gen-Z den Möglichkeiten des rasanten technologischen Fortschritts offener gegenübersteht als ältere Generationen: So wären 70 Prozent der Gen-Z bereit, ihren perfekten Klon mithilfe von KI erstellen zu lassen, während dieser Wert bei der Generation X (geboren 1965-1980) lediglich bei 51 Prozent und innerhalb der Generation der Baby Bommer (geboren 1946-1964) nur bei 34 Prozent liegt.Mehr über TWIX® erfahren Sie auf www.twix.de[1] Die Online-Umfrage unter 15.000 Erwachsenen (national repräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht und Region - 2000 in UK, PL, FR, TR, ES, DE und 1000 in NL, DK, BE) wurde von TWIX® in Auftrag gegeben und von OnePoll durchgeführt. Für Deutschland betrug die Stichprobengröße n=2.000. Die Daten wurden zwischen dem 14.02.2025 und dem 04.03.2025 in Übereinstimmung mit dem Verhaltenskodex der Market Research Society erhoben.