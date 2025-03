Linz (www.anleihencheck.de) - Der Weg für eine weitreichende Änderung der Schuldenbremse wurde nach der Zustimmung des Bundesrats frei gemacht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zudem sei das 500 Milliarden Euro schwere Schuldenpaket, auch als Sondervermögen betitelt, für Verteidigung und Infrastruktur mit der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit erreicht worden. Bewegung am Markt habe es kaum gegeben, da dieses Ergebnis vom Markt bereits eingepreist gewesen sei. Die Renditen einer 10-jährigen Bundesanleihe lägen bei rund 2,75 Prozent. Die Rendite für eine 30-jährige Bundesanleihe notiere weiter knapp über 3 Prozent. (24.03.2025/alc/a/a) ...

