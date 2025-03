Bitcoin Kurs: Netzwerkaktivität explodiert - steigt der BTC-Preis in der neuen Woche weiter an?

Das vergangene Wochenende lässt viele Anleger wieder an eine baldige Kursexplosion glauben, denn der BTC-Preis stieg erneut um einige Prozent in die Höhe, nachdem die vergangenen Wochen den Preis eher in einer stabilen Seitwärtsbewegung gehalten hatten.

Was zunächst nach einem starken Wochenende aussieht, ist nur die konsequente Entwicklung einer gesamten Woche. Denn obwohl der Preis leicht in den vergangenen sieben Tagen schwankte, gab es doch eine merkliche Veränderung in Bezug auf die Netzaktivität von Bitcoin. Wir verraten, was dies für die kommende Woche bedeutet und ob der BTC-Preis erneut die Marke von 90.000 US-Dollar überschreiten wird.

Fast 5 Prozent Zuwachs: BTC-Anleger pushen den Kurs erneut

Derzeit scheint das Interesse der Investoren an Bitcoin erneut zu erstarken, denn alleine in den letzten 24 Stunden ist das Handelsvolumen um 138 Prozent auf 21,45 Milliarden US-Dollar angestiegen. So stieg der Preis über das vergangene Wochenende von 84.000 US-Dollar auf 87.400 US-Dollar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels. Noch bullisher verhält sich der Bitcoin Kurs bei einem Blick auf die vergangene Woche, denn hier liegt er nicht nur mit fast 5 Prozent im Plus, sondern konnte sogar schnell das Wochentief bei knapp 81.000 US-Dollar aufholen.

Dabei konnte sich die Netzwerkaktivität in den letzten sieben Tagen beinahe verdreifachen, wie der Krypto-Experte Ali Martinez über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) erklärte. In Verbindung mit den steigenden Preisen am Krypto-Markt ist dies ein klares Zeichen dafür, dass vermehrt Anleger in den BTC-Token investieren und die Liquidität am Markt abnimmt.

Bitcoin $BTC transaction fees have nearly tripled over the past week, signaling a spike in network activity!

Auch der Krypto-Analyst und -Unternehmer Michael van de Poppe meldete sich in Bezug auf die aktuellen Bitcoin-Veränderungen zu Wort. In seinem Tweet erklärt er, dass der BTC-Preis noch in dieser Woche zwar kurzfristig an einigen Widerständen abprallen könnte, danach jedoch die Marke von 90.000 US-Dollar erneut erreichen werde. So zeigt seine Analyse, dass ein Anstieg auf bis zu 92.700 US-Dollar (und sogar darüber hinaus) noch in der laufenden Woche realistisch sei.

Davon dürfte dann der gesamte Markt profitieren, denn historisch betrachtet können die Altcoins immer dann zulegen, wenn zuvor der BTC-Token entsprechende Zuflüsse erhalten hatte. Gerade Anleger, die in andere Bitcoin-fokussierte Projekte investieren, könnten dann profitieren. Dazu zählt unter anderem der weltweit erste Bitcoin-Meme-Token BTC Bull ($BTCBULL), der sich aktuell noch im Vorverkauf befindet und bereits innerhalb der nächsten 24 Stunden das nächste Preisniveau erreichen wird.

Bitcoin-Airdrops für Investoren: Warum jetzt BTC Bull kaufen?

Die Entwickler von BTC Bull erklären bereits im offiziellen Whitepaper, dass ihrer Analyse nach der große Bitcoin in naher Zukunft die Marke von 250.000 US-Dollar überschreiten wird. Genau deshalb haben sie eine Meme-Coin-Währung geschaffen, die sich voll und ganz auf die erste und größte Kryptowährung der Welt fokussiert. Gleichzeitig möchten sie jedoch auch die eigene Community daran teilhaben lassen, wenn der BTC-Kurs steigt. Dazu wurden gleich zwei Mechanismen in das Protokoll des BTCBULL-Tokens implementiert.

Erstens verschenken die Entwickler immer dann Bitcoin-Airdrops an die eigenen Investoren, wenn der BTC-Token ein neues Allzeithoch erreicht: Sobald zum ersten Mal die Marken von 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar überschritten werden, werden die BTC-Airdrops ausgeschüttet. Zweitens werden automatisch 1 Million BTCBULL-Coins verbrannt, wenn das Allzeithoch erneut um 25.000 US-Dollar in die Höhe verschoben wurde.

Besuche den Vorverkauf von BTC Bull und erhalte weitere Informationen!

Bereits jetzt wurden über 4 Millionen US-Dollar im noch laufenden Vorverkauf eingesammelt. Ein klares Zeichen für das große Interesse des Krypto-Markts am weltweit ersten BTC-Meme-Coin.

Außerdem ist ein erstes Staking-Programm aktiv, das im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 105 Prozent bietet und für zwei Jahre nach dem offiziellen Coin Launch in einigen Wochen noch Gewinne ausschüttet. Gerade frühzeitige Anleger können somit erste passive Einkünfte erzielen, bevor die Volatilität des Krypto-Markts den BTC Bull Coin erreicht hat. Denn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels wird der Meme-Token zu einem fixen Preis von 0,002425 US-Dollar verkauft.

Investiere jetzt zum fixen Preis in den BTCBULL-Token!

