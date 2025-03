NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fedex nach der jüngsten Kursschwäche von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 300 auf 275 US-Dollar gesenkt. Die Aktien seien aus Chancen-Risiken-Perspektive nun attraktiv, schrieb Analystin Stephanie Moore in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie rechnet vor allem mit Blick auf die zukünftigen Kosten mit Rückenwind für den Logistikkonzern. Der Markt stelle derzeit vor allem auf konjunkturelle Risiken ab, aber jegliche Erholung der Wirtschaft dürfte stark positiv auf die Ergebnisse von Fedex durchschlagen./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2025 / 23:55 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2025 / 06:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US31428X1063