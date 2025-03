Bonn (ots) -Am Dienstag, 25. März 2025, überträgt phoenix bis zu 6 Stunden lang die konstituierende Sitzung des 21. Deutschen Bundestages live. Ab 10:30 Uhr begleiten die phoenix-Reporterinnen und -Reporter vor Ort und ordnen das Geschehen mit der Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp und dem Journalisten Heribert Prantl ein.Die Sitzung wird um 11:00 Uhr eröffnet und vom Alterspräsidenten des Deutschen Bundestages, Gregor Gysi (DIE LINKE), geleitet. Im weiteren Verlauf wird das Präsidium des Deutschen Bundestages neu gewählt. Die CDU/CSU-Fraktion hat Julia Klöckner als Kandidatin für das Amt der Bundestagspräsidentin nominiert.Zahlreiche Bundestagsabgeordnete aller Fraktionen werden für Interviews zur Verfügung stehen, darunter unter vielen anderen auch der wahrscheinlich nächste Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sowie die bisherige Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD).Die Sitzung wird in voller Länge bis voraussichtlich 16:30 Uhr live übertragen. Das Programm wird zeitgleich auch bei YouTube, in der ARD Mediathek und dem ZDF Streaming-Portal live angeboten.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5997432