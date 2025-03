Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die vergangene Woche verlief für europäische Rentenmärkte in etwa spiegel bildlich zur Vorwoche, so die Analysten der DekaBank.Die zuvor erlittenen Verluste hätten ausgeglichen, zum Teil sogar positiv übertroffen werden können. Wie im Vergleichszeitraum seien die absoluten Renditeveränderungen aber vergleichsweise gering geblieben. Die kräftigsten Bewegungen seien von der Zustimmung des deutschen Bundestages zum Schuldenpaket ausgelöst worden, die endgültige, erwartungsgemäße Bestätigung durch den Bundesrat am Freitag sei dagegen weitgehend unbeachtet geblieben. Auch die erwartete Fed-Entscheidung, im Leitzinssenkungspfad vorerst zu pausieren, habe die europäischen Märkte trotz freundlicher Reaktion von US-Treasuries nur wenig stimulieren können. Staatsanleihen hätten sich im Wochenvergleich erholt, und Bundesanleihen hätten gegenüber Swapsätzen weiter etwas aufholen können. Risikobehaftete Anleihen hätten aufgrund ihrer höheren Kupons leicht outperformt. (24.03.2025/alc/a/a) ...

