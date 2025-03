Der Shared-Mobility-Anbieter Bolt hat das auf Elektroautos spezialisierte dänische Ride-Hailing-Unternehmen Viggo übernommen. Für Bolt ist die Übernahme der Einstieg in den dänischen Ride-Hailing-Markt. Bisher waren die Litauer nur mit einem E-Bike-Sharing in Kopenhagen aktiv. Mit der Übernahme der 300 elektrischen Viggo-Fahrzeuge wird das Bolt-Angebot in Dänemark nun um das Ride-Hailing in Kopenhagen und Aarhus ergänzt. Viggo hat überwiegend auf ...

