Der Goldpreis hält sich weiterhin auf einem historisch hohen Niveau. Aktuell notiert der Preis für die Feinunze Gold am frühen Montagmorgen bei 3021 US-Dollar und liegt damit nur minimal unter dem Stand vom Freitagabend (3023 US-Dollar), was einem Minus von -0,06 % entspricht. Auf Sicht der vergangenen fünf Handelstage ergibt sich jedoch ein Plus von rund 1,0 %. Die anhaltende Stärke ist Ausdruck globaler Unsicherheit, gleichzeitig wirkt sich die Dollarentwicklung unmittelbar auf den Goldmarkt aus.Anzeige:Zum Wochenbeginn steht der Preis ...

