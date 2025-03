Deutz im Fokus: Rüstungsgeschäft beflügelt die Aktie - doch die Zahlen bremsen

Die Aktie des Kölner Motorenbauers DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006) hat in den letzten sieben Tagen die Anleger auf eine Achterbahnfahrt mitgenommen. Am Dienstag, dem 18. März, schoss der Kurs zeitweise um mehr als 50 Prozent in die Höhe - getrieben von Spekulationen über einen Einstieg ins lukrative Militärgeschäft und einem milliardenschweren Sondervermögen der Bundesregierung. Doch bereits einen Tag später folgte die Ernüchterung, und die Aktie gab bis zum Wochenende fast alle Gewinne wieder ab. Was steckt hinter diesem Auf und Ab?

Die aktuellen Geschäftszahlen für das Jahr 2024 zeichnen ein gemischtes Bild. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von gut 1,814 Mrd. Euro, was einem Rückgang von 12,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 76,7 Millionen Euro, was einer operativen Marge von 4,2 % entspricht. Diese Entwicklung wurde durch steigende Materialkosten und eine schwächelnde Nachfrage im Baumaschinensektor beeinflusst. Dennoch gibt es positive Aspekte: Das Servicegeschäft konnte trotz der allgemeinen Marktschwäche ein Umsatzwachstum verzeichnen.

Strategisch setzt Deutz auf zwei Pfeiler: die Erschließung neuer Geschäftsfelder wie dezentrale Energieversorgung - etwa durch die Übernahme des US-Stromaggregate-Herstellers Blue Star Power Systems im Jahr 2023 - und den Einstieg in den Rüstungssektor. Gerüchte über mögliche Bundeswehr-Aufträge haben die Fantasie der Anleger beflügelt. Marktchancen bieten sich hier reichlich, doch die Herausforderungen sind ebenso groß: Hohe Investitionskosten, geopolitische Unsicherheiten und ein intensiver Wettbewerb mit Konkurrenten könnten die Margen drücken. Von den sieben Häusern, die Deutz regelmäßig bewerten, stufen vier die Aktie auf "Kaufen" ein, getragen von optimistischen Kurszielen zwischen 7,60 und 9,00 Euro. Die DZ Bank etwa sieht Potenzial im Militärgeschäft und hob ihr Ziel auf 8,50 Euro.

DEUTZ AG Tageschart

Betrachtungszeitraum: 19.10.2020- 24.03.2025. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Charttechnisches Bild

Die Deutz-Aktie verzeichnet auf Jahressicht derzeit ein Plus von etwa 80 Prozent und hat langjährige Widerstandszonen, insbesondere im Bereich zwischen 6,00 und 6,30 Euro, überwunden. Dennoch ist der Kurs starken Schwankungen ausgesetzt. Vergangene Woche wurde im Intraday-Handel ein langjähriges Hoch von knapp 8 Euro erreicht, das jedoch unmittelbar darauf wieder abverkauft wurde. Sollte es der Aktie gelingen, sich nachhaltig über der Marke von 8 Euro zu etablieren, wäre der Weg für weitere Kursanstiege frei. Auf der Unterseite dient der Bereich um 6,00 Euro als Unterstützungszone.

Tradingmöglichkeiten

Faktor-Optionsscheine Long auf SAP SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Deutz Long HC405T 1,18 5,549804 EUR 6,289593 4 Open End Deutz Long HD9DH7 35,4 6,18625 EUR 6,804875 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.03.2025; 12:25 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf SAP SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Deutz Short HD6VW4 4,21 11,092314 EUR 10,352457 -2 Open End Deutz Short UG44GS 13,47 8,874 EUR 8,134796 -5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.03.2025; 12:25 Uhr

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!