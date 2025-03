48 Stunden bis zum Start - Deutschland könnte in Sekundenschnelle über 500.000 $ einnehmen

Der beste Krypto-Presale des Jahres 2025 könnte bald beginnen, da PepeX, ein brandneues, KI-gestütztes Meme-Coin-Launchpad, pump.fun vollständig ersetzen wird. Der Presale des nativen PEPX-Tokens beginnt am Montag, dem 24. März, um 11 Uhr UTC und dauert 90 Tage. Und dieses mutige Meme-Coin-Infrastruktur-Spiel hat bereits Händler dazu gebracht, sich das Datum in ihren Kalendern zu notieren. In den letzten Monaten war die angeschlagene Plattform pump.fun wiederholt in Skandale verwickelt, wobei die Einnahmen im März um 95 % einbrachen. Und jetzt will das Team hinter PepeX dem ehemaligen König des fairen Starts den Todesstoß versetzen. Und so soll es ablaufen. Pump.fun liegt im Sterben Seit mehr als einem Jahr ist pump.fun die Plattform für jeden Meme-Coin-Spekulanten, um seinen nächsten großen Wurf zu landen. Aber in Wahrheit befindet sich die Plattform seit einigen Monaten in einem steilen - wahrscheinlich endgültigen - Niedergang. Die täglichen Einnahmen sind schneller gesunken als Putins Präsidentschaftskandidaten, auf 791.500 US-Dollar, von einem Höchststand von 15,38 Millionen US-Dollar im Januar. Der Hauptgrund dafür liegt auf der Hand: Die Investoren sind der Enttäuschungen überdrüssig. Alle 24 Stunden werden 10.417 Token auf pump.fun eingeführt, und 9.912 werden eingestellt. Ebenso deprimierend ist die Tatsache, dass die durchschnittliche Lebensdauer von Meme-Coins auf pump.fun 12 Tage beträgt, während 15 % innerhalb eines einzigen Tages sterben. Inzwischen ist klar, warum nur 0,04 % der pump.fun-Händler Geld verdienen: Die Kernmechanik der Plattform ist zugunsten von Insidern und Snipern ausgelegt. Dies ist der Status quo, gegen den PepeX aufbegehrt. PepeX' koordinierter Angriff auf pump.fun PepeX hat die Lücken im Angebot von pump.fun sorgfältig beobachtet und einen demokratisierten, KI-gestützten Herausforderer geschaffen. Als Reaktion darauf bietet die Plattform ein umfassendes Spektrum an Anlegerschutzmaßnahmen, von Anti-Sniping-Technologie und Liquiditätssperren bis hin zu vollständig transparenten Bubble-Maps, die genau zeigen, wer was besitzt. Das Ziel ist es, das "Fair" in "Fair Launches" wiederherzustellen und allen die gleiche Chance zu geben, in die nächste große Meme-Coin einzusteigen, anstatt die Insider zu bevorzugen. Noch radikaler ist, dass PepeX eine Obergrenze für die Token-Zuteilung für Meme-Coin-Ersteller von 5 % einführt. Damit werden theoretisch die Manipulation des Gründerpreises und das schnelle Dumping endgültig beendet. Da die restlichen 95 % auf die Community verteilt werden, kann der Markt genau bestimmen, was der Token wert ist. Es gibt sogar eine Mindesteinlage von 500 $ für faire Gründer. Damit sollen Zeitverschwender ferngehalten werden, die massenhaft Spam-Token erzeugen, und Investoren davor bewahrt werden, sich durch das gefühlt milliardste DOGE-Derivat kämpfen zu müssen. All dies bietet Investoren eine interessante Zukunft; jeder Meme-Coin auf PepeX verspricht, aus einem bestimmten Grund da zu sein, fest in den Händen der Community. KI legt einen Gang zu PepeX' treffend benannter "Moonshot Engine" nutzt KI, um großartige Ideen in vollwertige Meme-Coin-Projekte zu verwandeln. Dies erhöht die Effizienz des Token-Erstellungsprozesses erheblich. Laden Sie einfach ein Bild hoch, wählen Sie einen Ticker aus und mit etwas KI-Unterstützung kann die Plattform die ultimative Meme-Coin erstellen. Tokenomics, Anti-Sniping-Code, Marketing-Assets - für alles ist gesorgt. Mit AuditGPT können die Ersteller ihrem frischen Token sogar einen Hauch von Legitimität verleihen. Die Auswirkungen dieses optimierten Prozesses könnten bahnbrechend sein. Jetzt kann theoretisch jeder Projekte erstellen, die es mit etablierten, VC-gestützten Akteuren aufnehmen können. Wie weit könnte PepeX gehen? All dies wirft die Frage auf: Könnte PepeX den Weg anderer großer Launchpads und Meme-Coin-Infrastruktur-Spiele wie Virtuals oder Hyperliquid gehen? Projekte, die Gewinne von bis zu 15.000 % bzw. +700 % verzeichnet haben. Es besteht kein Zweifel, dass der 2 Billionen Dollar schwere Kryptomarkt vor einer bedeutenden Entwicklung stehen könnte, da immer mehr Institutionen Kryptowährungen ernst nehmen. Und jetzt, da es endlich eine faire Startplattform gibt, die den Massen das bietet, was sie wollen, könnten frühe PEPX-Anwender im Jahr 2025 einen starken langfristigen Kaufdruck für PEPX erleben. Und mit einem Gewinn von 311 % allein im Presale ist dies definitiv ein Titel, den man im Auge behalten sollte. Token können auf der pepex.fun-Website ab dem 24. März um 11 Uhr UTC gekauft werden.

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )