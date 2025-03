Köln (ots) -- Tobias von Mäßenhausen, CEO von ROLAND Rechtsschutz, verschickt offene Einladung an Christoph Maria Herbst alias "Stromberg", Drehbuchautor Ralf Husmann sowie Regisseur Arne Feldhusen.- "In den vergangenen zehn Jahren haben sich Versicherungskonzerne sehr verändert. Schadenregulierung ist nicht mehr alleiniger 'Dreh-und-Angelpunkt' - Kund:innen wollen schnellere Lösungen."- "Verschaffen Sie sich einen Eindruck, wie Versicherungen im Jahr 2025 arbeiten!"Die Serienfigur "Stromberg" vereint alle Klischees, die man von einer Versicherung haben kann. Die Serie ist mehr als 20 Jahre alt und für viele Zuschauer bis heute der Inbegriff dessen, wie man sich den Arbeitsalltag in einer Versicherung vorstellt. Jetzt wurde bekannt, dass die Dreharbeiten für einen zweiten Stromberg-Film in Berlin und Köln begonnen haben. "Viele gesellschaftliche Entwicklungen der vergangenen Jahre sind auch in Versicherungen aufgenommen worden. Ich bin sehr gespannt, wie diese Veränderungen in die Film-Fortsetzung einfließen werden. Damit sich das Autoren-Team und "Stromberg" persönlich ein Bild davon machen können, lade ich sie herzlich zu uns nach Köln-Deutz ein. Hier können sie Klischee und Wirklichkeit miteinander vergleichen", spricht Tobias von Mäßenhausen, CEO von ROLAND Rechtsschutz, die offene Einladung aus. Diese teilte er auch über seinen persönlichen LinkedIn-Account (https://kurzlinks.de/473b).Galten Versicherungskonzerne ursprünglich als typisch männlich dominiertes Umfeld, haben Versicherer inzwischen aufgeholt. So ist das Geschlechterverhältnis bei ROLAND Rechtsschutz nahezu ausgeglichen. Von den Führungskräften sind bereits 40 Prozent weiblich. Fragt man ChatGPT nach dem Geschlechterverhältnis in der Serie Stromberg, so antwortet die KI: "In der Serie ist das Geschlechterverhältnis eher unausgewogen, da die Hauptfiguren eher männlich sind. (...) Es gibt zwar auch weibliche Charaktere, wie zum Beispiel die Sekretärin Jennifer Schirmann, aber die meisten zentralen Figuren sind Männer."Smartphone-Apps unterstützen Mitarbeitende im ArbeitsalltagDarüber hinaus sorgte die Corona-Pandemie auch bei Versicherungen für eine beschleunigte Digitalisierung des Arbeitsalltags. So können bei ROLAND Rechtsschutz Mitarbeitende viele Anwendungen im Arbeitsalltag mit dem Smartphone nutzen - vom Bezahlsystem in der Kantine bis hin zur Parkplatz-Buchung. Letztere funktioniert nach einem Parkplatz-Sharing-Konzept, um den Bedarf der Mitarbeitenden an Parkplätzen möglichst effizient und flexibel zu decken. Generell spielen die Bedürfnisse der Mitarbeitenden - und damit auch Inhalte aus den Bereichen Toleranz und Vielfalt - im Arbeitsalltag eine viel größere Rolle. So gibt es in der ROLAND Gruppe verschiedene Mitarbeitenden-Initiativen, die sich für diverse Themen einsetzen. Dabei geht es zum Beispiel um die Bedürfnisse einer immer älter werdenden Belegschaft, um die Interessen der LGBTQ+-Community oder um die Gleichstellung der Geschlechter."Die Einladung steht. Wagen Sie mit uns den Sprung in die Realität!"Die Serie "Stromberg" sowie der erste Kinofilm im Jahr 2014 thematisieren den Arbeitsalltag in einer Schadenregulierungs-Abteilung der fiktiven Capitol Versicherung AG. "Vor zwanzig Jahren war die Schadenregulierung alleiniger Dreh- und Angelpunkt jeder Versicherung", so von Mäßenhausen, doch auch das habe sich gewandelt. "Wir sehen die Tendenz, dass Gerichtsverfahren immer langwieriger werden. Parallel dazu sind Kunden ungeduldiger geworden und möchten vielmehr eine Lösung als sich streiten. Als Konfliktlöser unserer Kund:innen wollen wir möglichst präventiv und schnell für jeden Konflikt eine Lösung anbieten. Häufig können wir dadurch dazu beitragen, dass der Konflikt gelöst wird, bevor es zu einem Gerichtsverfahren kommt", betont von Mäßenhausen. Welche Bedeutung die klassische Schadenregulierung inzwischen wirklich noch habe, auch darüber könne man beim Besuch gerne reden. Und weiter: "Die Einladung steht. Wagen Sie mit uns den Sprung in die Realität und erleben Sie eine Versicherung live und in Farbe!"Über ROLAND RechtsschutzDie ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG ist ein Premium-Anbieter für Rechtsschutz und seit mehr als 65 Jahren tätig. Mit einem Marktanteil von rund zehn Prozent gehört ROLAND Rechtsschutz zu den führenden deutschen Rechtsschutz-Versicherern. Dank der modularen Produktstruktur können sich Privat-, Firmen- und Industriekunden ihren Versicherungsschutz nach Bedarf zusammenstellen. Als zuverlässiger Partner berät das Unternehmen nicht nur im klassischen Rechtsfall, sondern unterstützt auch aktiv bei nachhaltigen Konfliktlösungen.ROLAND Rechtsschutz - mit Stammsitz in Köln - hat Niederlassungen in Österreich und Italien. Das Leistungsportfolio der ROLAND-Gruppe wird durch die Tochtergesellschaften ROLAND Schutzbrief, ROLAND Assistance, ROLAND AssistancePartner, Assistance Partner Services und Jurpartner Services ergänzt. Im Jahr 2023 hatte die ROLAND-Gruppe über alle Gesellschaften hinweg Bruttobeitragseinnahmen und Umsatzerlöse in Höhe von 674 Millionen Euro sowie insgesamt 1.353 Mitarbeitende. 