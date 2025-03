Der Luxemburger Satellitenkonzern erzielt Wachstum im umkämpften Markt und bereitet Intelsat-Übernahme vor, während neue Partnerschaften die Marktposition stärken.

Der Luxemburger Satellitenkommunikationsanbieter SES S.A. konnte im vierten Quartal 2024 ein bereinigtes EBITDA von 253 Millionen Euro erzielen, was einer beachtlichen Steigerung von 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 summierte sich das bereinigte EBITDA auf 1,03 Milliarden Euro. Diese positive finanzielle Entwicklung vollzieht sich vor dem Hintergrund eines zunehmend umkämpften Marktes, in dem SES mit seinem Multi-Orbit-Netzwerk aus rund 70 Satelliten in geostationären und mittleren Erdorbits gegen Wettbewerber wie Starlink von Elon Musk und Amazons Kuiper-Projekt bestehen muss.

Die globale Satelliteninfrastruktur des Unternehmens ermöglicht Kommunikationsdienste für nahezu jeden Punkt der Erde und bedient verschiedene Marktsegmente wie Luftfahrt, Schifffahrt, Militär und Regierungsbehörden. Für das laufende Jahr 2025 rechnet SES mit einer stabilen Wachstumsentwicklung sowohl bei Umsatz als auch beim bereinigten EBITDA.

Neue Partnerschaften stärken Marktposition

Am 10. März 2025 gab SES eine strategische Partnerschaft mit Lynk Global bekannt. Diese Kooperation zielt auf die Einführung integrierter Dienste für die direkte Kommunikation mit mobilen Endgeräten ab. Im Rahmen der Vereinbarung wird SES als Channel-Partner für Lynk Global agieren und wichtige Kunden in den Bereichen Regierung, Mobilfunkbetreiber und Automobilindustrie unterstützen.

Parallel dazu haben SES und Thales am selben Tag die erfolgreiche Validierung der Kompatibilität ihrer Satelliten im mittleren Erdorbit bestätigt. Diese technologische Errungenschaft erlaubt die Nutzung des militärischen Satellitenkommunikationssystems von Thales mit hoher Datenrate in Verbindung mit der SES-Technologie, was die Marktposition beider Unternehmen im Bereich der Satellitenkommunikation festigt.

Übernahme von Intelsat steht bevor

Ein weiterer strategischer Meilenstein für SES ist die geplante Akquisition von Intelsat, die voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2025 abgeschlossen werden soll. Das Unternehmen geht davon aus, bis dahin alle erforderlichen regulatorischen Genehmigungen zu erhalten. Diese Übernahme dürfte die Marktstellung von SES angesichts der aufkommenden neuen Wettbewerber im Satellitenkommunikationssektor weiter stärken und das Dienstleistungsportfolio erweitern.

Die erfolgreiche Umsetzung dieser strategischen Initiativen wird entscheidend dafür sein, wie SES seine Position im zunehmend wettbewerbsintensiven Markt für Satellitenkommunikation behaupten kann, während neue Akteure mit alternativen Technologien und Geschäftsmodellen in den Markt drängen.

