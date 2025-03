HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Eni nach einem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Auf diesem habe der Mineralöl- und Energiekonzern seine Vision für die nächsten vier Jahre skizziert, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese laufe auf deutlich höhere Renditen auf das durchschnittliche eingesetzte Kapital und operative Barmittel (Cashflow) hinaus./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2025 / 05:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: IT0003132476