FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Optimismus der Analystin der kanadischen Investmentbank RBC für die Aktien der Deutschen Bank hat am Montag die Anleger angesteckt. Der Kurs des Dax-Konzerns erreichte im frühen Handel mit fast 23,08 Euro ein Hoch seit November 2015. Zuletzt betrug das Kursplus dann noch 2,81 Prozent auf 22,90 Euro.

Die Aktie lag damit nicht nur an der Dax-Spitze, sondern auch vorne im guten Sektorumfeld. Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks gewann zuletzt 1,1 Prozent. Bei der Commerzbank war das Plus branchenkonform.

RBC-Expertin Anke Reingen hob ihr Kursziel für die Deutsche Bank von 22 auf 26 Euro an und zog damit mit Morgan Stanley gleich. Nachdem die Aktie 2025 schon fast 38 Prozent gewonnen hat, deutet die Zielmarke weitere 13,5 Prozent an Potenzial. Anfang August war der Deutsche-Bank-Kurs mit einem Zwischentief von 12,27 Euro nur halb so hoch gewesen.

Das beschlossene Finanzpaket in Deutschland habe bei dem Geldhaus für einen "Doppel-Wumms" durch höhere Wachstumsschätzungen für die deutsche Wirtschaft sowie eine steilere Zinskurve gesorgt, argumentierte Reingen. Sie sieht die Konjunktur in Deutschland vor einem möglichen Wendepunkt.

Dazu kämen weitere europäische Finanzinitiativen, was dem Bankensektor insgesamt zugutekomme, betonte die Expertin. Erst einmal gebe es zwar Risiken, da die Gewinnschätzungen nicht so schnell stiegen wie die Aktienkurse und die politischen sowie Handelsunsicherheiten anhielten. Längerfristig hätten die Papiere des größten deutschen Finanzinstituts aber weiteres Potenzial.