Pumpfun Swap schockt die Konkurrenz: Kippt jetzt das Radium-Monopol auf der Solana Blockchain?

Die Krypto-Szene bewegt sich erneut in einem Aufwärtstrend. Bitcoin hatte sich im Bereich um 76.000 US-Dollar stabilisiert und danach ein höheres Tief nach dem anderen ausgebildet. Dadurch wirkt der Chart auf kurzfristiger Ebene wieder freundlicher. Besonders spannend sind die Marken bei 87.500 US-Dollar und 90.000 US-Dollar. Sollte Bitcoin die erste Hürde überwinden, könnte der nächste Schritt in Richtung 90.000 US-Dollar erfolgen.

Altcoins profitieren in vielen Fällen von diesem Umfeld. Sobald Bitcoin Schwung zeigt, folgen häufig andere Assets. Solana gilt dabei als Paradebeispiel. Eine Zone, in der größere Adressen zuvor eingekauft hatten, liegt im Fibonacci-Bereich, der gerne als "goldene Zone" bezeichnet wird. Solange diese Region hält, bleiben die Chancen auf weitere Anstiege bestehen. Etwa 151 US-Dollar gilt als möglicher Preismagnet, an dem sich richtungsweisende Bewegungen abspielen könnten.

Der Markt hat im Memecoin-Segment ebenfalls wieder Fahrt aufgenommen. Vor allem die Solana-basierten Memecoins springen an und drehen wieder Richtung Norden. Manche Trader suchen hier nach schnellen Kursgewinnen. Diese kurzfristigen Wetten können allerdings volatil sein. Trotzdem scheinen aktuell mehrere Bereiche von einem erstarkenden Gesamtmarkt zu profitieren.

Pumpfun startet eigene DEX

Auf der Solana-Chain gibt es frische Neuigkeiten von Pumpfun. Das Projekt hatte einen eigenen dezentralen Austausch namens Pumpswap vorgestellt. Bislang galt Radium als größte dezentrale Börse auf Solana. Pumpfun sorgt nun mit einer Alternative für Gesprächsstoff. Durch Pumpswap werden Gebühren eingespart, die vorher beim Wechsel zu Radium anfielen. So entsteht ein Anreiz, neue Token direkt auf Pumpfun zu launchen oder dorthin zu migrieren.

Die Möglichkeit, eigene Liquiditätspools anzulegen, klingt für viele interessant. Jeder, der Liquidität bereitstellt, erhält einen Anteil der Handelsgebühren von 0,25 Prozent. Damit eröffnet sich eine zusätzliche Einnahmequelle, was Pumpfun attraktiver macht. Nachdem zwischenzeitlich weniger Projekte die Bunning Curve auf Pumpfun gemeistert hatten, belebt das Update die Szene erneut. Einige Token haben die Kurve wieder erreicht und konnten danach kräftig zulegen.

Solana-Memecoins wittern Chancen

Das Update bei Pumpfun fällt in eine Phase, in der Solana selbst positive Tendenzen zeigt. Anleger und Trader schauen wieder genauer hin, wenn der Gesamtmarkt in Bewegung ist. Memecoins nutzen diese Welle oft aus, um auf sich aufmerksam zu machen. So ist bei einigen Solana-basierten Projekten ein Anstieg der Marktkapitalisierung zu erkennen.

Memecoins teilweise wieder kräftig im Plus, Quelle: Coinmarketcap

Die Tatsache, dass Pumpfun nun eine eigene Swap-Funktion anbietet, dürfte Entwicklungen begünstigen, die sich um Memecoins drehen. Kostenfreie Migrationen und flexible Liquiditätspools erleichtern den Einstieg. Ob sich dadurch dauerhaft höhere Kurse halten lassen, hängt von weiteren Faktoren ab. Dennoch haben jüngste Schritte das gesamte Ökosystem belebt. Wer beim letzten Rücksetzer darauf spekuliert hatte, dass Solana wieder zulegt, sieht sich derzeit bestätigt.

Solaxy als nächste Evolutionsstufe

In dieses Umfeld passt Solaxy, ein Layer-2-Projekt auf Solana, das Skalierbarkeit und hohe Transaktionsgeschwindigkeit verspricht. Der Presale läuft bereits auf Hochtouren. Mit seiner neuen Architektur verspricht das Projekt, die Engpässe, die beispielsweise beim Launch des Trump Coins gesehen wurden, auszumerzen und damit für eine stabile Blockchain zu sorgen.

Bislang sind 27,6 Millionen US-Dollar eingesammelt worden. Ein $SOLX Token kostet aktuell 0,001672 Cent. Verglichen mit der ersten Phase ergibt sich damit jetzt schon ein Buchgewinn von 67 Prozent bis zum Start des Coins auf den dezentralen Börsen.

Auch das Staking ist ein wichtiger Bestandteil des Projekts. Aktuell gibt es noch immer eine APY von 147 Prozent, was langfristig vielversprechend wirkt. Die gestakten Token bleiben für sieben Tage nach dem Listing gesperrt. Die Erträge lassen sich jedoch sofort auszahlen. Im Whitepaper wird ein Listing-Preis von 0,00169 Cent angegeben, was dem aktuellen Presale-Kurs sehr nahekommt. Daher könnte ein Launch schon in den kommenden Wochen anstehen. Ob das Projekt langfristig Erfolg hat, liegt nicht nur am technischen Ansatz, sondern auch an der weiteren Entwicklung des Kryptomarkts.

Pumpfun als Wegbereiter

Solanas Aufschwung und das Pumpfun-Update bilden eine passende Kulisse, um neuen Projekten eine Bühne zu geben. Solaxy hofft auf zusätzliche Aufmerksamkeit, wenn es darum geht, schnelle und günstige Transaktionen zu ermöglichen. Bei einem stetig wachsenden Netzwerk und fortlaufenden Innovationen könnten solche Layer-2-Lösungen an Relevanz gewinnen. Die bisherigen Zahlen wirken vielversprechend, doch wie bei jedem Presale steckt auch hier ein gewisses Risiko.

Viele Beobachter hatten vor wenigen Wochen noch auf eine längere Durststrecke getippt. Jetzt scheinen Charts und neue Entwicklungen den Markt erneut zu beleben. Wer sich umsieht, entdeckt sowohl altbekannte Player, die sich neu erfinden, als auch frische Konzepte mit spannenden Ansätzen. Dabei bleibt die Lage fragil. Ein starker Aufwärtsschub kann rasch ins Gegenteil umschlagen. Trotzdem verspricht die Kombination aus innovativen Projekten wie einer Layer 2 Blockchain und wachsendem Interesse neue Impulse, die Solana und das gesamte Ökosystem noch weiter voranbringen könnten.

