Während der DAX freundlich in die Woche startet, legt die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia am Montag erneut den Rückwärtsgang ein. Intraday ist bereits eine weitere wichtige Marke gefallen. Damit droht sich das Chartbild noch stärker einzutrüben als ohnehin schon.Mit einem Minus von rund zwei Prozent zählt Vonovia auch am Montag zu den Schlusslichtern im deutschen Leitindex. Am frühen Nachmittag ist sie nun sogar unter die psychologisch wie charttechnisch wichtige Marke von 25,00 Euro gerutscht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...