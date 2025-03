München (ots) -Die Gäste:Hendrik Wüst (CDU, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen)Boris Bondarew (ehemaliger russischer Diplomat)Carsten Maschmeyer (Unternehmer)Petra Gerster (Moderatorin und Autorin)Friedrich Küppersbusch (Journalist)Angelika Hellemann (Politikredakteurin der Bild-Zeitung)Verhandlungen über schwarz-rote KoalitionIm Studio der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüst (CDU).Gespräche über Waffenruhe in der UkraineZu Gast der ehemalige russische UN-Diplomat Boris Bondarew.Milliarden für Infrastruktur und WirtschaftIm Gespräch der Unternehmer Carsten Maschmeyer.Es kommentieren: Die langjährige Moderatorin der ZDF-"heute"-Nachrichten PetraGerster, der Journalist und Fernsehproduzent FriedrichKüppersbusch und die stellvertretende Politik-Chefin der Bild-Zeitung AngelikaHellemann."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Pressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5997576