Die WWK Lebensversicherung a. G. wurde von der Fachzeitschrift Versicherungsmagazin und dem Analysehaus Service Value auch in diesem Jahr beim alljährlichen Branchenwettbewerb Makler-Champions geehrt Dabei wurde dem Versicherer erneut die Auszeichnung "Gold-Status" in der Kategorie Lebensversicherung verliehen. Die WWK gehört damit zurbSpitzengruppe der beliebtesten Maklerversicherer. Thomas Heß, Marketingchef und Organisationsdirektor der Sonderdirektion sowie Mark Mauermann, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...