DJ EU-Handelskommissar trifft US-Kollegen in Washington

Von Edith Hancock

DOW JONES--Der Handelsbeauftragte der Europäischen Kommission, Maros Sefcovic, wird diese Woche mit seinen US-Kollegen zusammentreffen, um den drohenden Handelskonflikt zwischen den beiden Regionen zu entschärfen. Sefcovic - ein Vizepräsident der Kommission, der für die Handels- und Wirtschaftssicherheitspolitik der Europäischen Union zuständig ist - reist nach Washington, um sich mit dem US-Handelsminister Howard Lutnick und dem Handelsbeauftragten Jamieson Greer zu treffen, wie ein Sprecher der Kommission sagte.

"Sie werden die gleichen Themen erörtern, die sie in den letzten Wochen diskutiert haben, nämlich die Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA und warum wir aus unserer Sicht auf beiden Seiten alles tun sollten, um schädliche Zölle zu vermeiden und die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und den USA, die die stärksten der Welt sind, auszubauen, anstatt sie abzubauen", sagte Olof Gill, ein Sprecher der EU-Kommission.

EU-Diplomaten haben in den letzten Wochen versucht, mit ihren amerikanischen Kollegen zu verhandeln, da die Stahl- und Aluminiumzölle der US-Regierung Anfang des Monats in Kraft getreten sind, was die industrielle Basis der EU zusätzlich belastet. Sefcovic hatte zuvor gesagt, dass die US-Regierung vor einer weiteren Runde geplanter Zölle, die für den 2. April angesetzt ist, nicht zu Verhandlungen bereit zu sein scheint.

Die EU hatte ursprünglich geplant, Anfang April Zölle auf eine breite Palette von US-Waren - von Geflügel bis zu amerikanischem Whiskey - zu erheben, doch wollen die Beamten nun bis Mitte des Monats warten, um mehr Zeit für Verhandlungen mit Trumps Team zu haben und um eine Antwort auf die nächste Welle von US-Zöllen zu entwickeln.

US-Präsident Donald Trump hat außerdem gedroht, Weine und Spirituosen aus der EU mit Zöllen in Höhe von 200 Prozent zu belegen. Pauline Bastidon, Direktorin für Handel und wirtschaftliche Angelegenheiten bei SpiritsEurope, sagte zu Dow Jones Newswires, dass dies ein "tödlicher Schlag" für die Produzenten in ganz Europa wäre.

March 24, 2025

