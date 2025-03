Der chinesische Technologiekonzern sammelt 5,3 Milliarden Dollar für seine E-Auto-Offensive ein und erhöht gleichzeitig seine Auslieferungsziele für 2025.

Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi plant, durch einen umfangreichen Aktienverkauf rund 5,3 Milliarden US-Dollar einzunehmen, um seine ambitionierte Expansion im Elektroautosektor voranzutreiben. Laut aktuellen Berichten sollen 750 Millionen Aktien der Klasse B zu einem Preis zwischen 52,80 und 54,60 Hongkong-Dollar angeboten werden, was einem Abschlag von etwa 4,2 bis 7,4 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Die eingenommenen Mittel sollen gezielt in den Geschäftsausbau, Forschung und Technologieentwicklung sowie allgemeine Unternehmenszwecke fließen. Besonders bemerkenswert ist die Erhöhung des Auslieferungsziels für Elektrofahrzeuge von 300.000 auf 350.000 Einheiten im Jahr 2025, was die verstärkten Ambitionen des Unternehmens im E-Mobilitätssektor unterstreicht. Diese strategische Neuausrichtung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Xiaomi bereits ein beeindruckendes Umsatzwachstum von fast 50 Prozent im vierten Quartal des Vorjahres verzeichnen konnte. Der Konzern hat seine Quartalszahlen kürzlich offengelegt und präsentierte ein Ergebnis von 0,39 HKD je Aktie - eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,20 HKD. Gleichzeitig kletterte der Umsatz auf 117,88 Milliarden Hongkong-Dollar, verglichen mit 79,18 Milliarden im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Positive Kursentwicklung trotz geplanter Kapitalmaßnahme

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Xiaomi ?

An der Börse reagierten die Anleger zunächst positiv auf die Neuigkeiten. Im Frankfurter Handel verzeichnete die Xiaomi-Aktie einen Anstieg um 1,1 Prozent auf 6,61 Euro. Im Tagesverlauf erreichte das Papier sogar ein Zwischenhoch von 6,82 Euro. Die aktuelle Kursentwicklung ist besonders bemerkenswert im Kontext des 52-Wochen-Vergleichs: Mit einem 52-Wochen-Hoch von 7,40 Euro liegt die Aktie derzeit knapp 12 Prozent unter ihrem Jahreshöchststand, während sie sich vom 52-Wochen-Tief bei 1,69 Euro bereits um beeindruckende 74 Prozent erholen konnte. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einem Gewinn von etwa 1,30 CNY je Aktie. Die nächste Bilanzvorlage für das erste Quartal 2025 wird für den 21. Mai erwartet und dürfte weiteren Aufschluss über die Effektivität der Expansionsstrategie geben.

Anzeige

Xiaomi-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Xiaomi-Analyse vom 24. März liefert die Antwort:

Die neusten Xiaomi-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Xiaomi-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Xiaomi: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...