© Foto: Unsplash

Ein tödlicher Unfall, Ärger um Fake-Lüftungen und Chaos bei den Lieferzeiten bringen Xiaomis E-Auto-Erfolg ins Wanken. Jetzt soll ein Forschungszentrum in München die Wende bringen.Xiaomis Elektro-Limousine SU7, einst ein Verkaufshit auf dem chinesischen Markt, erlebt einen deutlichen Dämpfer. Laut der Deutschen Bank brachen die Neubestellungen im April um 55 Prozent gegenüber dem März ein - und auch im Mai hält der Abwärtstrend an. Nur 13.500 Bestellungen wurden in den ersten beiden Mai-Wochen registriert, während allein in der zweiten Märzwoche noch 23.000 Orders eingingen. Auslöser der Krise ist ein tödlicher Unfall mit einem SU7 im April, der eine öffentliche Debatte über die Sicherheit …