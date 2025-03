München (ots) -Der neue atemberaubende Trailer zu Eve Macarros Rachegeschichte FROM THE WORLD OF JOHN WICK: BALLERINA ist da - und verspricht knallharte Action! Inmitten einer eisigen Winterlandschaft verteidigt sich die junge Rächerin mit lodernden Flammen gegen ihre Feinde. Der neue Trailer offenbart außerdem ihr verheißungsvolles Aufeinandertreffen mit John Wick. Wird sie diese Begegnung überleben?FROM THE WORLD OF JOHN WICK: BALLERINA kommt am 5. Juni 2025 im Verleih von LEONINE Studios ins Kino.Es ist ein Fest für die Fans des John Wick-Universums! In FROM THE WORLD OF JOHN WICK: BALLERINA schwört Ana de Armas alias Eve Macarro Vergeltung für den Mord an ihrer Familie. Der Film, der während der Ereignisse von "John Wick: Kapitel 3" spielt, folgt der jungen Rächerin, die bei den berüchtigten Ruska-Roma ihre Ausbildung in der Kunst des Tötens beginnt.In der Hauptrolle als Racheengel trifft Ana de Armas ("No Time To Die") nicht nur auf Anjelica Huston ("John Wick: Kapitel 3") als The Director, die Leiterin der Ruska Roma, sondern auch auf den Besitzer des Continental Hotels, Ian McShane ("John Wick 1-4") als Winston, seinen Concierge Charon, den kürzlich verstorbenen Lance Reddick ("John Wick 1-4") - und auf Keanu Reeves in der Rolle den legendären John Wick.Zu den neuen Darstellern gehören u.a. Gabriel Byrne ("Hereditary - Das Vermächtnis"), Catalina Sandino Mareno ("Silent Night: Stumme Rache") und Norman Reedus ("The Walking Dead"). Regie führt Len Wiseman.Pressekontakt:PR (Print, TV, Hörfunk):AIM - CREATIVE STRATEGIES & VISIONSJulia Bartelt, Maria ZimbalTel.: 030 612030-30 /-67Julia.Bartelt@aim-pr.de, Masha.Zimbal@aim-pr.deOnline-PR:Online-PR: PURE ONEFranziska SchwanitzTel: 0162-7247396franziska.schwanitz@pure-one.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5997702