Topcon Positioning Systems wird auf der Bauma 2025, der weltweit führenden Fachmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte, ausstellen, die vom 7. bis 13. April in München stattfindet. Topcon ist in Halle A2, Stand249, zu finden.

"Wir freuen uns darauf, Besucher an unserem Stand auf der Bauma 2025 zu begrüßen, wenn wir die nächste Phase unserer digitalen Transformation einläuten", sagte Luc Le Maire, Topcon Senior Vice President und General Manager, Positioning Solutions, EMEA. "Bei Topcon haben wir uns dazu verpflichtet, die Branche mit Innovationen, Lösungen und einem umfassenden Ökosystem zu revolutionieren, das unseren Kunden einen Mehrwert bietet und sie bei ihren anspruchsvollsten Projekten unterstützt. Wir freuen uns darauf, die ersten Lösungen der neuen Capture-Reality-Reihe des Unternehmens für Massendatenlösungen sowie weitere neue und bestehende Angebote aus unserem Produktportfolio vorzustellen."

Am Stand von Topcon werden innovative Lösungen für verschiedene Anwendungen vorgestellt, darunter:

Lösungen für Erdbewegungsarbeiten, darunter das MC-Max-Bagger-System mit automatischer Neigungssteuerung, integrierter Wiegetechnik und Erfassung von Wie-Gebaut-Daten für Erdbewegungsprojekte sowie Radlader- und Kompaktmaschinenlösungen, darunter der neueste Layout Navigator (LN) und MC-Mobile, die speziell für Genauigkeit auf engem Raum entwickelt wurden.

Straßenbaulösungen wie die Fertiger- und Frässysteme MC-Max mit modularem Aufbau und vereinfachten Konfigurationen, die die Produktivität bei Projekten jeder Größe steigern, einschließlich Boden- und Asphaltverdichtung.

Vermessungswerkzeuge für den Bau, darunter der neue HiPer XR GNSS-Empfänger und die neue GT-Robotik-Totalstation mit einem neuen, leisen Motorsystem, das für Zuverlässigkeit und Genauigkeit im Außendienst ausgelegt ist.

Capture Reality-Lösungen, bestehend aus Laserscannern, Modellierungs- und Verifizierungssoftware sowie zusätzlichen Tools zur Erfassung und Digitalisierung der Realität.

Digitale Transformations- und Integrationslösungen, einschließlich Aptix, Sitelink3D, Topcon Tierra Telematik- und Flottenmanagementlösungen, die darauf ausgelegt sind, den gesamten Bauablauf in Richtung Vollautomatisierung zu optimieren.

Korrekturdienste über Topnet Live, einem Echtzeit-GNSS-Korrekturdienst, der Bau-, Vermessungs- und Kartierungsarbeiten unterstützt und neue Möglichkeiten für mit dem Internet der Dinge verbundene Geräte eröffnet.

Weitere Informationen über die Präsenz von Topcon auf der Bauma 2025 finden Sie unter topconpositioning.com/de/de/campaigns/bauma-2025.

Über Topcon Positioning Systems

Topcon Positioning Systems ist ein branchenführender Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Präzisionsmess- und Workflow-Lösungen für den globalen Bau-, Geodaten- und Landwirtschaftsmarkt. Topcon Positioning Systems hat seinen Hauptsitz in Livermore, Kalifornien, USA (topconpositioning.com, LinkedIn, X, Facebook, Instagram). Der europäische Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Zoetermeer, Niederlande. Die Topcon Corporation (topcon.com) wurde 1932 gegründet und wird an der Tokioter Börse (7732) gehandelt.

