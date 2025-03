DJ MÄRKTE USA/Hoffnung auf Deskalation im Zollstreit treibt an

DOW JONES--Mit einem kräftigen Plus ist die Wall Street in die neue Handelswoche gestartet. Für den Dow-Jones-Index geht es kurz nach der Eröffnung um 0,9 Prozent auf 42.346 Punkte nach oben. Der S&P-500 verbessert sich um 1,1 Prozent und der Nasdaq-Composite steigt um 1,5 Prozent. Grund ist ein steigender Optimismus, dass eine weitere Eskalation im Handelsstreit vermieden werden kann. Ein Treffen zwischen dem republikanischen US-Abgeordneten Steve Daines und dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Quiang schürt die Hoffnung, dass eine Eskalation ausbleibt. Die Gespräche haben außerdem den Weg für ein persönliches Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping geebnet. Es wird bislang erwartet, dass die Trump-Regierung die Zölle auf chinesische Waren Anfang April weiter erhöht.

Dazu kommt ein Bloomberg-Bericht, wonach US-Präsident Donald Trump am 2. April Zölle bekannt geben könnte, die gezielter sind als zuvor angedroht. Trump hatte in den vorangegangenen Wochen gesagt, dass er umfassende Zölle sowohl gegen Freunde als auch Feinde verhängen werde als Reaktion auf Handelsungleichgewichte. Trumps Ankündigung könnte jedoch einige Nationen oder Blöcke ausschließen, so der Bericht von Bloomberg, der sich auf Berater und Verbündete des Präsidenten beruft.

Kanadas Premierminister Mark Carney hat derweil vorgezogene Neuwahlen ausgerufen und schickt die Kanadier am 28. April an die Urnen. Dort dürfte es vor allem um die Frage gehen, wie Kanada mit US-Präsident Trump umgehen wird.

Für Bewegung könnten auch die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Hier stehen die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungsbereich und das Verarbeitende Gewerbe für März im Fokus. Der vorbörslich veröffentlichte Chicago Fed National Activity Index für Februar stieg auf einen Stand von plus 0,18, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Januar wurde der Indexstand auf minus 0,08 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von minus 0,03 genannt worden war.

Bei den Einzelwerten gewinnen die Aktien von Doordash, TKO Group Holdings, Williams-Sonoma und Expand Energy zwischen 0,6 und 2,7 Prozent. Die Titel werden mit Handelsbeginn am Montag in den S&P-500 aufgenommen. Dafür müssen Borgwarner, Celanese, FMC und Teleflex ihren Platz räumen.

Dollar wenig verändert - Ölpreise legen weiter zu

Der Dollar gibt seine Gewinne vom Freitag wieder ab und zeigt sich aktuell wenig verändert. Zwischenzeitliche leichte Verluste können wieder aufgeholt werden. Mit der Hoffnung auf eine Deeskalation im Zollstreit reduziere sich die Nachfrage für den "sicheren Hafen" Dollar, so ein Teilnehmer.

Die Ölpreise erholen sich von moderaten Abgaben im Verlauf und legen leicht zu. Damit setzt sich die positive Entwicklung vom Freitag fort. Die geopolitische Eskalation im Nahen Osten und weitere Iran-Sanktionen stützten das Sentiment weiterhin, heißt es.

Der Goldpreis zeigt sich stabilisiert von den jüngsten Gewinnmitnahmen. Die Feinunze notiert kaum verändert.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 42.346,22 +0,9% +360,9% -1,3% S&P-500 5.728,35 +1,1% +60,8% -3,6% NASDAQ Comp 18.049,42 +1,5% +265,4% -7,9% NASDAQ 100 20.048,63 +1,5% +294,7% -6,0% DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Fr, 17:18 % YTD EUR/USD 1,0825 +0,0% 1,0820 1,0816 +4,5% EUR/JPY 162,1370 +0,2% 161,8360 161,2180 -0,7% EUR/CHF 0,9541 -0,2% 0,9557 0,9553 +2,2% EUR/GBP 0,8366 -0,1% 0,8378 0,8382 +1,3% USD/JPY 149,7835 +0,1% 149,5640 149,0615 -5,0% GBP/USD 1,2939 +0,2% 1,2915 1,2904 +3,1% USD/CNY 7,1791 -0,0% 7,1816 7,1815 -0,4% USD/CNH 7,2602 +0,1% 7,2524 7,2579 -1,0% AUS/USD 0,6292 +0,2% 0,6279 0,6268 +1,5% Bitcoin USD 87.419,55 +2,4% 85.401,15 83.614,50 -9,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,76 68,28 +0,7% 0,48 +0,3% Brent/ICE 72,17 72,11 +0,1% 0,06 -3,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 3.025,75 3.025,79 -0,0% -0,04 +15,2% Silber (Spot) 30,68 30,55 +0,4% 0,13 +9,4% Platin (Spot) 902,6 912,37 -1,1% -9,77 +3,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2025 09:38 ET (13:38 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.