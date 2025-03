Zürich (ots) -Sehr geehrte MedienschaffendeDas Bauhauptgewerbe spielt eine Schlüsselrolle im Kampf gegen die Wohnungsknappheit. Um die dringend benötigten Fachkräfte in genug hoher Zahl für den Bau neuer Wohnungen zu gewinnen, setzt die Branche auf attraktive Arbeitsbedingungen. Die Fakten sprechen für sich: Das Bauhauptgewerbe bezahlt die höchsten gewerblichen Löhne Europas, die die Baumeister auch künftig erhalten wollen.Gerne laden wir Sie zur Jahresmedienkonferenz des Schweizerischen Baumeisterverbands SBV ein, an der wir die Konjunkturzahlen und die Ergebnisse der SBV-Lohnerhebung erstmals der Öffentlichkeit vorstellen. Die Veranstaltung findet auf Deutsch und Französisch statt - wichtige Unterlagen sind auch auf Italienisch erhältlich.Die wichtigsten Details zur Jahres-MedienkonferenzDatum/Zeit:Deutsch: Mittwoch, 2. April 2025, 09.00 UhrFranzösisch: Mittwoch, 2. April 2025, 10.00 UhrOrt:virtuell per VideokonferenzTeilnehmende:Deutsch:Gian-Luca Lardi, Zentralpräsident Schweizerischer BaumeisterverbandBernhard Salzmann, Direktor Schweizerischer BaumeisterverbandFranzösisch:Jean-Luc Jaquier, Président du Groupe vaudois des entreprises de maçonnerie en bâtimentBernhard Salzmann, Directeur Société Suisse des EntrepreneursFür eine Voranmeldung sind wir Ihnen dankbar, damit wir Ihnen rechtzeitig den Link zur Videokonferenz schicken können. Wenn möglich, melden Sie sich bitte bis am Montag, 31. März 2025, 15.00 Uhr an: medien@baumeister.chZusatzhinweis: Am Mittwoch, 2. April 2025 besteht zwischen 11 und 12 Uhr die Möglichkeit, individuelle Interviews vor Ort (Zürich oder Lausanne) zu führen. Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie diese Möglichkeit wahrnehmen möchten.Pressekontakt:Jacqueline Theiler, Leiterin Kommunikation SBVTel. 058 360 76 42, jacqueline.theiler@baumeister.chPascal Gysel, porte-parole SSETél. 058 360 77 06, pascal.gysel@entrepreneur.chOriginal-Content von: SBV Schweiz. Baumeisterverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100051907/100929853