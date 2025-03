Während die Wirtschaftsaussichten trübe sind, feiert der ATX einen Höhenflug. Glauben die Anleger jetzt wieder an Österreich? Börsianer-Ökonom Peter Brezinschek mahnt: Die Hausaufgaben in Sachen Standort müssen gemacht werden. Vielleicht fragst du dich - so wie ich -, warum die Wiener Börse derzeit besser läuft als es die allgemeine Wirtschaftslage eigentlich vermuten lässt. Zumal aktuell alle Börseninsider die ich treffe, fest mit einer Korrektur der Wirtschaftsprognosen durch die Institute Wifo und IHS in Richtung Rezession rechnen. Spannend, was mir dazu jetzt Börsianer-Ökonom Peter (Brezinschek) sagte: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...