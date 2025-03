Der Stuttgarter Automobilkonzern verzeichnet Kursgewinne von 1,0 Prozent auf 58,96 Euro und bietet gleichzeitig großzügige Abfindungspakete für Stellenreduktionen an.

Die Mercedes-Benz-Aktie verzeichnete am Montag im XETRA-Handel einen Anstieg von 1,0 Prozent auf 58,96 Euro. Im Tagesverlauf erreichte das Papier sogar ein Hoch von 59,56 Euro, nachdem es bei 59,37 Euro in den Handel gestartet war. Dieses positive Momentum steht im Kontrast zu den jüngsten Herausforderungen des Stuttgarter Automobilherstellers. Während die Aktie sich im laufenden Jahr deutlich nach oben arbeiten konnte, liegt sie mit aktuell 58,96 Euro dennoch rund 31 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 77,45 Euro vom April dieses Jahres. Das 52-Wochen-Tief wurde Mitte November bei 50,75 Euro markiert.

Personalabbau mit großzügigen Abfindungen

Mercedes-Benz intensiviert seine Kostensenkungsmaßnahmen und hat nun konkretere Details zum geplanten Stellenabbau in der Verwaltung bekanntgegeben. Der Automobilkonzern setzt dabei auf außergewöhnlich großzügige Abfindungspakete. Nach vorliegenden Informationen werden Summen von über 500.000 Euro pro Mitarbeiter diskutiert - ein sogenannter "goldener Handschlag" für ausscheidende Beschäftigte. Diese Maßnahmen sind Teil einer umfassenderen Strategie des Unternehmens, sich inmitten eines "massiven Umbaus" der Weltwirtschaft neu zu positionieren. Gleichzeitig setzt sich der Konzern auf internationaler Bühne für offene Märkte ein. Mercedes-Benz-Vorstand Källenius betonte kürzlich auf dem China Development Forum in Peking, dass die Öffnung der Märkte ein Erfolgsrezept sei und in einer Kooperation zwischen Deutschland und China viel zu gewinnen sei. In diesem Zusammenhang verwies er auch auf die Klage des Unternehmens gegen EU-Zölle auf in China hergestellte Elektroautos. Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2025 ein Ergebnis je Aktie von 8,70 Euro, während die Dividende voraussichtlich bei 3,80 Euro liegen wird.

