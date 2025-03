Die Stadtverwaltung von Freiburg plant, bis 2030 die Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte zu verdreifachen. Allerdings will die badische Stadt ab dem kommenden Jahr von Ladepunktbetreibern (CPOs) Gebühren verlangen. Und: Noch bis 11. April können CPOs ihr Interesse an neuen Standorten in Freiburg bekunden. Insgesamt gibt es in Freiburg derzeit rund 540 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Dabei befinden sich 210 Ladepunkte direkt auf öffentlichen ...

