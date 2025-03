© Foto: Chris Kleponis - CNP - Consolidated News Photos

Strategy setzt seine Bitcoin-Offensive fort, indem es seine Bestände um 6.911 BTC aufstockt.Das US-Unternehmen MicroStrategy, das kürzlich in "Strategy" umbenannt wurde, hat erneut in Bitcoin investiert und dabei die Schwelle von 500.000 BTC überschritten. Mit einem Kauf von 6.911 Bitcoin im Wert von 584,1 Millionen US-Dollar bekräftigt das Unternehmen seine aggressive Krypto-Strategie. Massiver Zukauf zu Rekordpreisen Laut einer am 24. März veröffentlichten SEC-Meldung erfolgte der Erwerb zwischen dem 17. und 23. März zu einem Durchschnittspreis von 84.529 US-Dollar pro Bitcoin, einschließlich Gebühren und Nebenkosten. Der Kauf wurde aus den Einnahmen laufender Aktienverkaufsprogramme …