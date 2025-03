Der Technologiekonzern kämpft mit Urheberrechtsvorwürfen und Exportbeschränkungen, während er gleichzeitig sein Engagement in Afrika durch neue KI-Infrastruktur ausbaut.

Die Technologiegigant Nvidia steht vor wachsenden rechtlichen Herausforderungen, während das Unternehmen gleichzeitig seine globale Marktposition ausbaut. Die Musikplattform Jamendo, Teil der Winamp-Gruppe, wirft dem Chip-Hersteller vor, ihren umfangreichen Musikkatalog ohne Genehmigung für das Training von KI-Modellen verwendet zu haben. Dies betrifft insbesondere das "Non-Vocal Model" von Nvidia. Jamendo, das mehr als 70.000 unabhängige Künstler vertritt und über 600.000 urheberrechtlich geschützte Titel beherbergt, behauptet, dass Nvidia nach erfolglosen Kontaktversuchen nun eine Frist von einem Monat gesetzt wurde, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden. Diese Entwicklung fällt in eine Zeit verschärfter Prüfung von Technologieunternehmen hinsichtlich des ethischen und rechtlichen Umgangs mit urheberrechtlich geschütztem Material bei der KI-Entwicklung.

Parallel dazu verschärft Malaysia seine Exportkontrollen für Hochleistungschips nach Druck aus den Vereinigten Staaten. Diese Maßnahmen zielen speziell auf Nvidias fortschrittliche KI-Prozessoren ab, um deren Umleitung nach China zu verhindern. Die malaysischen Behörden haben Untersuchungen zu möglichen Verstößen im Zusammenhang mit Serverlieferungen eingeleitet, die möglicherweise von US-Exportbeschränkungen betroffene Chips enthalten. Diese Entwicklungen unterstreichen die geopolitische Bedeutung der Halbleitertechnologie, wobei Nvidias marktführende KI-Chips im Zentrum der US-chinesischen Spannungen stehen.

Afrikas erste KI-Fabrik mit Nvidia-Technologie

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nvidia ?

Trotz dieser Herausforderungen expandiert Nvidia weiter global. Cassava Technologies hat Pläne für den Bau von Afrikas erster KI-Fabrik bekannt gegeben, die mit Nvidia-Technologie betrieben werden soll. Diese hochsichere Dateneinrichtung wird afrikanischen Unternehmen, Regierungen und Forschern Zugang zu modernster KI-Rechenkapazität ermöglichen. Die KI-Fabrik wird mit Supercomputern und der notwendigen Software für KI-Training ausgestattet sein und soll sicherstellen, dass die Daten innerhalb der Grenzen Afrikas bleiben. Cassava plant, die NVIDIA-Technologie gemäß den NVIDIA Cloud Partner (NCP) Referenzarchitekturen bis Juni 2025 in seinen Datenzentren in Südafrika einzusetzen, mit geplanter Expansion in weitere Datenzentren in Ägypten, Kenia, Marokko und Nigeria. Dieses Projekt markiert einen bedeutenden Fortschritt in der langfristigen Führungsposition der Cassava-Gruppe bei der Bereitstellung erstklassiger digitaler Lösungen und unterstreicht gleichzeitig ihr Engagement für verantwortungsvolle KI-Nutzung, Innovation und Produktivitätswachstum in Afrika.

Anzeige

Nvidia-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nvidia-Analyse vom 24. März liefert die Antwort:

Die neusten Nvidia-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nvidia-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nvidia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...