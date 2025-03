Der Modularbau-Spezialist sichert sich Zustimmung für Änderungen seiner besicherten Anleihen und reorganisiert gleichzeitig seine Führungsebene für nachhaltiges Wachstum.

Willscot Mobile Mini HoldingsA, ein führender Anbieter für modulare Raumlösungen und mobile Container mit einer Marktkapitalisierung von 5,55 Milliarden Dollar, konnte einen bedeutenden finanziellen Erfolg verzeichnen. Das Unternehmen hat die erforderliche Zustimmung von mehr als zwei Dritteln der Inhaber seiner besicherten Anleihen für Änderungen der Anleihebedingungen erhalten. Konkret haben etwa 88 Prozent der Inhaber der 6,625-prozentigen besicherten Anleihen mit Fälligkeit 2029 und rund 83 Prozent der Inhaber der 7,375-prozentigen besicherten Anleihen mit Fälligkeit 2031 ihre Zustimmung erteilt. Beide Anleihen haben jeweils ein ausstehendes Gesamtvolumen von 500 Millionen Dollar. Als Gegenleistung für die Zustimmung zahlt Willscot den zustimmenden Anleihehaltern eine Vergütung von insgesamt 500.000 Dollar, was etwa 0,57 Dollar pro 1.000 Dollar Nennwert der 2029er-Anleihen und rund 0,60 Dollar pro 1.000 Dollar Nennwert der 2031er-Anleihen entspricht. Diese Zahlungen sollen bereits heute erfolgen, vorbehaltlich der in der Zustimmungserklärung dargelegten Bedingungen. Nach Erhalt der erforderlichen Zustimmungen beabsichtigt die Tochtergesellschaft Williams Scotsman, Inc. (WSI), Nachträge zu den bestehenden Anleihebestimmungen abzuschließen, die nach Unterzeichnung heute in Kraft treten werden. Das Unternehmen weist trotz jüngster Marktherausforderungen beeindruckende Bruttogewinnmargen von 54,34 Prozent auf.

Führungswechsel im Vorstand

Neben den finanziellen Entwicklungen gibt es auch bedeutende Veränderungen in der Führungsebene von Willscot Mobile Mini HoldingsA. Der Verwaltungsrat hat einstimmig beschlossen, Worthing Jackman zum neuen unabhängigen Vorsitzenden zu ernennen. Er folgt auf Erik Olsson, der nach einer fünfjährigen Amtszeit bei der Jahreshauptversammlung 2025 aus dem Vorstand ausscheiden wird. Zudem wurde Dominick Zarcone einstimmig für die Wahl in den Vorstand bei der kommenden Jahreshauptversammlung nominiert. Zarcone verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Unternehmensführung, zuletzt als Präsident und CEO von LKQ Corporation bis Juni 2024. Diese Veränderungen sind Teil der fortlaufenden Erneuerungsbemühungen des Vorstands. Brad Soultz, CEO von Willscot Mobile Mini HoldingsA, äußerte sich positiv zu diesen Entwicklungen und betonte, dass das Unternehmen weiterhin alle Wege zur Steigerung des Aktionärswerts verfolge und sich zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Vorstands verpflichte.

