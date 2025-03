Bonn (www.anleihencheck.de) - Nachdem in der vergangenen Woche in beiden Kammern eine 2/3-Mehrheit für die Reform der Schuldenbremse und das Konjunkturpaket erreicht wurde, ist nun das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die letzte mögliche Unbekannte, so die Analysten von Postbank Research. Das Risiko, dass das BVerfG die Legitimität des scheidenden Bundestags anzweifele, sei jedoch gering, denn die meisten Experten würden davon ausgehen, dass das Parlament bis zur letzten Sitzung verfassungsrechtliche Befugnisse behalte. Morgen werde der neu gewählte deutsche Bundestag zum ersten Mal zusammentreten. Die heute veröffentlichten vorläufigen HCOB-Einkaufsmanagerindices für März würden wahrscheinlich in dieser Woche die wichtigsten Daten der Eurozone sein, nachdem der Gesamtindex für Februar mit 50,2 stabil im expansiven Bereich geblieben sei. Das verarbeitende Gewerbe sei dagegen weiter geschrumpft, wenn auch mit einem geringeren Tempo von 47,6 (Januar: 46,6), während der Dienstleistungsindex leicht auf 50,6 zurückgegangen sei (Januar: 51,3). Außerdem werde die monatliche Umfrage der EZB zu den Inflationserwartungen im Februar veröffentlicht. Der Median der Inflationserwartungen für die nächsten zwölf Monate sei im Januar von 2,8% auf 2,6% zurückgegangen. Die Erwartungen für die nächsten drei Jahre seien unverändert bei 2,4% geblieben. Am Freitag würden schließlich das Verbrauchervertrauen in der Eurozone sowie die Ergebnisse der monatlichen Geschäftsklimaumfrage der Europäischen Kommission folgen. ...

