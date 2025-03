Bonn (www.anleihencheck.de) - Im Laufe der Woche werden zahlreiche Geschäftsklimadaten veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research. Am Montag gebe es die vorläufigen S&P Global Einkaufsmanagerindices für das verarbeitende Gewerbe und Dienstleistungen. Beim erstgenannten werde ein Rückgang und für den zweitgenannten eine stabile Entwicklung erwartet. Am Dienstag stehe die Konjunkturumfrage der Richmond FED und die Verbraucherumfrage des Conference Board auf dem Plan. In beiden Fällen würden schwächere Zahlen erwartet. Es gebe Anzeichen, dass sich das Wachstum der Verbraucherausgaben in den USA in den ersten Monaten des Jahres verlangsamt habe, nachdem es in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres auf Jahresbasis um fast 4,7% gestiegen sei. Am Donnerstag sollten die endgültigen Daten des BIP-Wachstums für das vierte Quartal ein stabiles Wachstum von 2,3% zeigen. Am Freitag würden dann die Michigan-Verbraucherstimmung sowie Einkommens- und Verbrauchsdaten veröffentlicht, darunter auch der monatliche PCE-Index, ein für die FED ein wichtiger Inflationsindikator (der Konsens erwarte ein Kern-PCE-Wachstum von 2,6% gegenüber dem Vorjahr). Auf der FOMC-Sitzung im März habe die FED darauf hingewiesen, dass die kurzfristige Inflation durch Zölle und einen stabilen Arbeitsmarkt beeinträchtigt werden könnte, so dass sie bezüglich künftiger Zinssenkungen erst einmal abwarten wolle. Wir würden bis zum 2. April warten müssen, um einen besseren Überblick über die potenziellen US-Zölle zu erhalten. Auch seien mögliche Gegenmaßnahmen der US-Partner zu erwarten. ...

