Strategy hat die magische Grenze von 500.000 Bitcoin überschritten - ein weiterer Meilenstein in der beispiellosen Krypto-Strategie des Unternehmens. Mit frischem Kapital in Milliardenhöhe hat Michael Saylor in der vergangenen Woche weiter kräftig Bitcoins gekauft. Gibt das der Aktie endlich Auftrieb?Strategy erwarb zwischen dem 17. und 23. März weitere 6.911 Bitcoin (BTC) im Wert von rund 584,1 Millionen Dollar zu einem Durchschnittspreis von 84.529 Dollar pro Bitcoin. Damit überschritt das Unternehmen ...

